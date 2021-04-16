Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении Киева вернуться к содержательному дипломатическому разговору по Донбассу и посоветовал Москве сделать то же самое. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете La Repubblica, которое было опубликовано 16 апреля

«Мы всегда готовы вернуться к содержательной дипломатической беседе, призываем Россию к этому же», — объявил Зеленский. Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.