«Мы всегда готовы вернуться к содержательной дипломатической беседе, призываем Россию к этому же», — объявил Зеленский.
Кремль не раз выступал с заявлениями, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересован в том, чтобы Киеву удалось преодолеть политический и экономический кризис.
Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.