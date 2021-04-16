Боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко сразились в онлайн-файтинге в рамках промокампании WePlay Ultimate Fighting League.
«Слишком маленькие джойстики для супертяжа. Это был действительно крутой файт с Василием Ломаченко», — написал Усик.
На экране видно, как персонаж девушки лупит игрока, выбравшего мужской облик.
«Братуха, ты какие-то силы включаешь! А хорошо, это ж девочка, девочке можно бить мужика», — общались боксеры во время киберпоединка.
Ранее Усик и Ломаченко заключили договор с холдингом, который объединяет турниры по боксу и киберспорту.