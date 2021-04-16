Россия не может бросить на произвол судьбы своих граждан, живущих в Донбассе. Но победа над ВСУ в случае эскалации конфликта никаких дивидендов ей не принесет. Об этом рассказал военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

Жилин раскрыл способ превращения украинских солдат в животных — ВИДЕО

Специалист пояснил, что даже если российские войска вмешаются в конфликт и разгромят ВСУ, это даст вражду на более высоком уровне, и этот антироссийский ресурс под названием «Украина» будет и дальше использоваться.

«Нужно, мне кажется, донести до украинской стороны такую информацию, чтобы они понимали, и наши СМИ должны уже включиться в работу, вот как вы, в том смысле, что нас вынуждают, и объяснить, почему мы не можем не ввязаться. В своё время Путин нашёл такой тон, когда у нас была Олимпиада, он сказал буквально несколько слов — «только попробуйте», и всё», — указал Жилин.

Пока же Россию пытаются загнать в ситуацию цугцванга, когда каждый шаг только ухудшает ситуацию, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.