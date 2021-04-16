Военная обстановка на линии разграничения между вооруженными силами народных республик и украинской армией обострилась с начала года. В ДНР и ЛНР полагают, что увеличение числа обстрелов и концентрация военной техники в прифронтовых районах говорят о подготовке наступления на неподконтрольные Киеву районы Донбасса.
Специалист пояснил, что даже если российские войска вмешаются в конфликт и разгромят ВСУ, это даст вражду на более высоком уровне, и этот антироссийский ресурс под названием «Украина» будет и дальше использоваться.
«Нужно, мне кажется, донести до украинской стороны такую информацию, чтобы они понимали, и наши СМИ должны уже включиться в работу, вот как вы, в том смысле, что нас вынуждают, и объяснить, почему мы не можем не ввязаться. В своё время Путин нашёл такой тон, когда у нас была Олимпиада, он сказал буквально несколько слов — «только попробуйте», и всё», — указал Жилин.
Пока же Россию пытаются загнать в ситуацию цугцванга, когда каждый шаг только ухудшает ситуацию, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.