В интервью изданию Украина.ру военный эксперт Александр Жилин рассказал, кто на самом деле принимает решения о действиях украинской армии в Донбассе и как на обострение в регионе может отреагировать Россия

- Александр, какова, на ваш взгляд, вероятность, что нынешнее обострение на Донбассе перейдёт в полномасштабный военный конфликт, как это было ранее, с применением тяжёлой военной техники, артиллерии? А также кому и чем выгоден такой вариант развития событий?

— Мне думается, что некоторые политологи и эксперты делают большую ошибку, анализируя ситуацию с точки зрения интересов Банковой, я имею в виду украинского президента, украинской власти. Почему, объясню: проект «Украина — анти-Россия» стартовал ещё в конце XVIII века, он прошёл XIX век, XX век, и вот, когда англосаксы сформировали полностью этот проект «Украина — анти-Россия», сама Украина — это уже не государство, это ресурс войны с Российской Федерацией. И вот это нужно чётко понимать. Ресурсом войны распоряжаются не на Банковой, вообще не на Украине. Ресурсом войны распоряжаются там, где позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес президентов независимых государств, вот оттуда идут команды. «Истерика от бессилия»: Байден заявил, что считает Путина «убийцей» © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Прогнозировать, будет ли война на Донбассе сегодня, несколько сложно, вот почему. Всё, что мы видим вокруг России, это создание зон напряжённости: в Восточной Европе, на Кавказе, где полыхнула войнушка в Карабахе, в Афганистане, куда американцы перебросили ИГИЛ (террористическая организация, запрещённая в РФ. — Ред.), и там всё готово для наступления через среднеазиатские республики к нашим границам, и вот сейчас на Украине — всё это звенья одной цепи гибридной войны. И конечно же, создаётся обстановка там очень тяжёлая, прежде всего для русского населения и ополченцев. Согласитесь, долго находиться в состоянии ожидания, состоянии напряжённости, когда ты видишь, что твой противник подтаскивает наступательные вооружения, очень и очень сложно. Таким образом, с одной стороны, создаётся зона напряжённости, а с другой — здесь внутри специально подготовленные люди, движения, или как хотите их назовите, начинают свою работу. Какую? «Вот Донбасс бросили». Таким образом, создаются имиджевые потери и для руководства Российской Федерации, и в целом обстановка продолжает накаляться.

Мы видим, как там развивалась ситуация. С одной стороны, Украина подтягивает войска, а с другой — в Чёрное море заходит эсминец США, и, таким образом, ситуация подогревается: давай-давай. Когда прозвучит команда из Вашингтона наступать, пока сказать сложно, я подчёркиваю, потому что вот эта вся операция, которая проходит под эгидой «анти-Россия», многоходовая, но вероятность очень большая. Почему? Потому что в условиях, когда идёт информационная атака на Россию, сделать то, что в своё время сделали с грузинским конфликтом, то есть перейти в наступление и тут же объявить, что Путин всё сжёг, караул, мирное население уничтожено, Россия — это монстр и т.д., это же так будет.

- Но в итоге же даже международное сообщество признало, что это была грузинская агрессия. Чем события в Донбассе напоминают войну в Южной Осетии 2008 года © РИА Новости, Андрей Архипов | Перейти в фотобанк

— Это потом. Я там был. В тот момент, когда убили наших миротворцев, все эти CNN орали, что Россия начала агрессию против Грузии.

- И всё же Банковая в своё время начала этот конфликт, тот же Порошенко сумел избежать судьбы Саакашвили образца 2008 года. Почему в Киеве сейчас, как мне кажется, уверены, что вот такая милитаристская политика позволит несколько стабилизировать ситуацию, не только социально-политическую внутри страны. Сможет ли Зеленский избежать судьбы Саакашвили образца 2008 года?

— Я думаю, что господин Зеленский практически ничего не решает, и всё будет зависеть от того, какие задачи будут поставлены. Да, тактически ему выгодно одержать какую-то победу для того, чтобы немножко поддержать свой рейтинг. Я внимательно отслеживаю, по-моему, он упал уже примерно до 20%, а это критически мало для президента страны. И здесь интересы совпадают и хозяев, и этой оккупационной власти, поэтому в данном случае он испытывает иллюзии человека малоопытного. Почему? Потому что война — это такая лотерея, за которую можно расплатиться жизнью и международным трибуналом, поэтому играть вот так, это вам не «95-й квартал», здесь всё гораздо серьёзнее. Эксперт сказал, что сделает Европа, если Украина решит взять Донбасс по карабахскому сценарию © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Я думаю, что Зеленскому надули в уши «мы сейчас там что-то быстро решим, захватим», но стратегическим планированием там никто не занимается, и снова, я думаю, будет то, что уже было, — если не котлы, то колоссальные потери. А колоссальные потери вот для меня, родившегося на Южной Украине, это моя малая Родина, и мне совершенно одинакова боль матери в Киеве и боль матери в Донецке, если их сыновья погибнут за интересы олигархов вот там, на Донбассе.

- Как с 2014 года изменились армии Украины и народных республик Донбасса? Ведь это уже не те силы, которые были тогда.

— Что касается Вооружённых сил Украины, надо честно сказать, что армия обучена, армия вооружена, у них слабое место — это мотивация, но это национальные особенности. Не случайно главная мотивация Вооружённых сил Украины, а я это говорю с полной уверенностью, потому что я долгое время служил офицером в Прикарпатском военном округе, и молодые лейтенанты, которые со мной там служили, они сейчас генералы в украинской армии, и не все из них подонки, — вы зайдёте туда, и там всё — ваше, то есть мародёрство стало главной мотивацией Вооружённых сил страны. Это страшно.

Почему мародёрство? А идеи нету. Люди же видят, что им говорят «Україна це Європа!», «Україна понад усе!» («Украина превыше всего!» — Ред.), а что ж понад усе, если люди всё беднеют, а олигархи всё толстеют. Народ же всё это видит. Согласитесь, кому нужно отправлять сына, папу, внука на войну неизвестно ради чего. В каком-нибудь городке под Киевом сильно обеспокоены тем, как захватить Донбасс? Да нет, они обеспокоены тем, как выживать самим, потому что проблем куча.

И, таким образом, получается вот что: если мародёрство является главным мотивом, значит, Донбассу угрожает смерть, значит, сняты все ограничения. Ещё раз, все войны, которые проходили, включая Великую Отечественную войну, Вторую мировую войну, сталкивались с проблемой мародёрства, но даже на оккупированной территории агрессор пресекал это мародёрство, потому что нужно было как-то выстраивать отношения с местным населением. Украинской армии поставлена задача просто зачистить территорию. Ополченец ДНР рассказал, по какому сценарию ВСУ будут наступать в Донбассе © vk.com, Владлен Татарский

Вооружённые силы народных республик за это время обзавелись техникой, они имеют опыт, они имеют мотивацию гораздо более высокую, поскольку там нет альтернативы. Как во время Великой Отечественной войны, когда мы стояли под Москвой, отступать было некуда — за нами Москва. Так и у них сегодня: отступать некуда, потому что за нами жизни наших жён, бабушек, дедушек, родителей, поэтому надо биться не на жизнь, а на смерть.

Я думаю, всё-таки, несмотря на определённые сложности, народ, который стоит перед угрозой уничтожения, победить нельзя. Один пример. Что из себя представлял Вьетнам и что из себя представляли Соединённые Штаты Америки, и толку? Всю мощь применили, и ничего. Поэтому, я думаю, эта схватка, если она будет, будет кровопролитной, и то ещё не факт, чем она закончится для Киева.

- Мы уже проводили аналогии между Зеленским и Саакашвили, а армии Грузии образца 2008 года и современной Украины, насколько можно провести параллели?

— У меня складывается впечатление, что люди, которые занимались армией Грузии, а потом они же занимались армией Украины, сделали выводы. Какие? Ментальность Грузии такая: ребята, дайте нам красивую форму, дайте нам мотоциклы, ещё что-то, и всё выстраивалось на понтах. Я не хочу обидеть грузинский народ, это замечательные люди, я их очень люблю, но из грузин такие вояки, лучше пусть они поют в хоре, поэтому это несравнимые вещи.

Здесь всё-таки страшно то, что людей накачали русофобией и чудовищной ненавистью, совершенно немотивированной, и эта ненависть входит в противоречие с рассудком и побеждает рассудок, и это чревато. Как бы ни обидно было осознавать, что нас растащили и потом столкнули лбами, но если начнётся, то кровь будет. Запад бросит Зеленского, как Саакашвили — военный эксперт © пресс-служба президента Украины

Ещё раз подчёркиваю, посмотрите, как вооружают Украину: Израиль — беспилотниками, Эрдоган вообще включился в этот процесс, и мы понимаем почему, потому что он смотрит на Крым и облизывается. Их вооружили вполне прилично, и я не имею никакой информации, как против этого можно выстроить оборону республик, просто потому, что не владею информацией. Но с другой стороны, хочу сказать откровенно, даже если бы я владел этой информацией, то никогда не произнёс бы этого вслух.

- Многие эксперты говорят, что большая война на Донбассе даст возможность России решить целый ряд проблем. Во-первых, действительно ли это поможет России в такой степени и не слишком ли велики будут политические и репутационные потери от такого варианта развития событий? И не вступиться Россия, как я понимаю, тоже не может, потому что потери опять же будут как политические, так и репутационные, причём и внутри самой страны.

— Нас пытаются загнать в ситуацию цугцванга, то есть любое решение плохое. Да, Россия не может бросить там людей на истребление, хотя бы потому, что много людей имеют российские паспорта, это граждане нашей страны, их надо защищать, согласно Конституции, иначе грош цена и российской власти, и всей России.

С другой стороны, никаких дивидендов война не даст, потому что это сугубо расходное дело, представим гипотетически — участвуют наши вооружённые силы, мы разгромили, что это даст? Это даст вражду на более высоком уровне, и этот антироссийский ресурс под названием «Украина» будет и дальше использоваться. Нужно, мне кажется, донести до украинской стороны такую информацию, чтобы они понимали, и наши СМИ должны уже включиться в работу, вот как вы, в том смысле, что нас вынуждают, и объяснить, почему мы не можем не ввязаться. В своё время Путин нашёл такой тон, когда у нас была Олимпиада, он сказал буквально несколько слов — «только попробуйте», и всё.

Мой одноклассник находится в рядах ополчения. Я сегодня, готовясь к нашему интервью, звонил ему и говорю: «Как у вас обстановка?» — «Они (ВСУ. — Ред.) немножко хвост прижали, потому что прошла информация, что Россия вступится, и эта информация там уже распространена, и сразу пыл угасает. Это разведпризнак того, что кто-то из хозяев Украины, как Саакашвили, говорит: «Давай, давай, давай! Да всё будет нормально, мы поддержим, никуда они не рыпнутся. Посмотри, мы эту Россию уже и так обложили, и сяк». Но как только становится понятно, что Россия может вмешаться, боевой дух сразу значительно уменьшается. Эксперт сказал, с чем столкнется Россия, если она захочет ввести войска на Украину © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Из этого вывод такой: та сторона должна понимать — выбора у России не будет, выбор в сущности есть у Киева — либо договаривайтесь с республиками, либо старайтесь как-то интегрировать их в состав Украины, либо не надо бряцать оружием, потому что закончится всё очень плохо. А мы не можем бросить, потому что у нас обязательства, и у нас стоят гуманитарные проблемы защиты населения от истребления.

Вот и всё, а то, что нас будут обзывать, критиковать, на это вообще не надо обращать никакого внимания. Надо брать пример с наших «партнёров». Сильно американцы озабочены, когда они проводят акт агрессии против кого-то, что мир скажет? Мне очень нравится, хоть я и не еврей, государство Израиль — только в голову кому-то придёт что-то сделать против Израиля, пролетает две эскадрильи, и там ничего не остаётся. Вот пример для подражания: жизнь граждан Израиля прежде всего. Много желающих с крохотным Израилем повоевать? Вообще нет. Есть сумасшедшие террористы, но тронуть, все прекрасно знают, чем это закончится. Почему мы так не можем?