Зеленский проинформировал коллегу об обострении ситуации с безопасностью на востоке страны и концентрации российских войск на границе с Украиной.
Он поблагодарил за твердую поддержку Финляндией суверенитета Украины.
«Также обсуждалось сотрудничество в сфере противодействия гибридным угрозам как одного из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности Украины и Финляндии. Особое внимание было уделено актуальным вопросам взаимодействия Украины с Европейским союзом», — говорится в материале.
Накануне Финляндия предложила организовать встречу президентов России и США на своей территории. В канцелярии финского президента подтвердили эту информацию, предложение уже передано в администрации Владимира Путина и Джо Байдена. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что дату, место и конкретные темы личных переговоров президентов стороны определят в ходе консультаций по дипломатическим каналам.
Байден позвонил Путину 13 апреля и предложил российскому лидеру встретиться в ближайшие месяцы в «третьей стране», чтобы обсудить взаимоотношения двух государств.