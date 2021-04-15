Украинский лидер Владимир Зеленский 15 апреля провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Об этом сообщили на сайте главы украинского государства

Путин обратил внимание президента Финляндии на провокации Киева © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Он поблагодарил за твердую поддержку Финляндией суверенитета Украины.

«Также обсуждалось сотрудничество в сфере противодействия гибридным угрозам как одного из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности Украины и Финляндии. Особое внимание было уделено актуальным вопросам взаимодействия Украины с Европейским союзом», — говорится в материале.

Накануне Финляндия предложила организовать встречу президентов России и США на своей территории. В канцелярии финского президента подтвердили эту информацию, предложение уже передано в администрации Владимира Путина и Джо Байдена. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что дату, место и конкретные темы личных переговоров президентов стороны определят в ходе консультаций по дипломатическим каналам.

Байден позвонил Путину 13 апреля и предложил российскому лидеру встретиться в ближайшие месяцы в «третьей стране», чтобы обсудить взаимоотношения двух государств.