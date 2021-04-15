Белорусская певица Анжелика Агурбаш в комментарии изданию «Бусел» на днях заявила, что в ситуации с Белоруссией музыканты не могут оставаться вне политики

Следите за «Базаром»: почему украинцы против фестиваля в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Одни артисты имеют понятия, совесть и достоинство, а другие нет. В ситуации, которая происходит сейчас в Беларуси, а именно законодательный дефолт, абсолютное беззаконие, ежедневно калечатся судьбы людей, каждый решает сам, ехать и поддерживать кровавый режим или нет», — сказала певица.

Агурбаш добавила, что, по ее мнению, артисты, которые поедут на фестиваль, «поддерживают террористов».

Ранее Заслуженный артист Белоруссии Александр Солодуха заявил, что не собирается отказываться от участия в фестивале, а те, кто на «Славянский базар» не поедут, «могут сидеть дома».

Анжелика Агурбаш — экс-участница ансамбля «Верасы», заслуженная артистка Белоруссии (2006). Проживает в России. Певица была одной из ведущих фестиваля «Славянский базар» в 2015 году.

В этом году фестиваль пройдёт в Витебске 14-19 июля. Ряд ведущих и звезд отказываются от участия в «Славянском базаре» по своему решению или под давлением в соцсетях.

К бойкоту «Славянского базара» призывают протестующие против действующего президента Александра Лукашенко. Раньше акции недовольства проходили на улицах городов, но позже переместились в интернет, где возмущенные действиями власти белорусы выдвигают свои требования. Одним из последних оказался саботаж «Славянского базара», проходящего в их стране.