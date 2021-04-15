Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине в последние недели фиксирует всплеск огневой активности вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Об этом миссия сообщила РИА Новости 15 апреля

ОБСЕ подтвердила гибель мальчика в Донбассе. Украина продолжает лгать © antifashist.online рассказали в СММ.

По ее данным, эта вспышка насилия в целом контрастирует с периодом после согласования мер по усилению режима прекращения огня, вступивших в силу 27 июля 2020 года. Так, за период с 1 января по 26 июля 2020 года СММ фиксировала от 411 до 752 нарушений режима прекращения огня в месяц, а вот с 27 июля 2020 года по 31 марта 2021 года, по наблюдениям миссии, месячный показатель колебался в пределах от 20 до 107 нарушений.

Ранее Постсовет ОБСЕ продлил мандат Специальной мониторинговой миссии на Украине до 31 марта 2022 года.