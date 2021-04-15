«В эти последние недели наблюдается всплеск огневой активности вдоль линии соприкосновения. С 22 марта по 4 апреля СММ зафиксировала 3922 нарушения режима прекращения огня по сравнению с 1260 за предыдущий двухнедельный период. Уровень насилия был особенно высок 2 и 3 апреля, когда миссия зафиксировала 1170 и 1355 нарушений режима прекращения огня соответственно», — рассказали в СММ.
По ее данным, эта вспышка насилия в целом контрастирует с периодом после согласования мер по усилению режима прекращения огня, вступивших в силу 27 июля 2020 года. Так, за период с 1 января по 26 июля 2020 года СММ фиксировала от 411 до 752 нарушений режима прекращения огня в месяц, а вот с 27 июля 2020 года по 31 марта 2021 года, по наблюдениям миссии, месячный показатель колебался в пределах от 20 до 107 нарушений.
Ранее Постсовет ОБСЕ продлил мандат Специальной мониторинговой миссии на Украине до 31 марта 2022 года.