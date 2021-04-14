Украинский исполнитель и продюсер Потап (Алексей Потапенко) выложил на днях в Instagram неоднозначный снимок с намеком на свое творчество

«Разбухло»: Потап примерил женский силиконовый бюст © Алексей Потапенко/Инстаграм

«Золотые мозги @mozgistudios», — подписал снимок продюсер.

«Ох и статуя», «Мамамамамамазги!!!», «А соль?», «Слова из песни «ты люби меня, а не люби мне мозги», — высказались подписчики Потапа.

«Не люби мне мозги» — песня, которую выпустили на заре карьеры Потап совместно с Настей Каменских. Кроме того, MOZGI — это один из современных музыкальных проектов продюсера.