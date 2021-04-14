Потап сделал селфи рядом с жутковатой статуей, выкрашенной в черный цвет. При этом на рушнике, словно каравай, статуя несет золотые мозги.
«Золотые мозги @mozgistudios», — подписал снимок продюсер.
«Ох и статуя», «Мамамамамамазги!!!», «А соль?», «Слова из песни «ты люби меня, а не люби мне мозги», — высказались подписчики Потапа.
«Не люби мне мозги» — песня, которую выпустили на заре карьеры Потап совместно с Настей Каменских. Кроме того, MOZGI — это один из современных музыкальных проектов продюсера.