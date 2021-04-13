Певица Наташа Королева анонсировала предстоящий концерт в Москве горячими танцами на пляже. Видеоролик звезда опубликовала 12 апреля в Instagram

Вот это губки: Наташа Королева показала перемены после похода к косметологу © скриншот видео

«Друзья!!! Учим движение!!! 17 апреля буду проверять!!!» — написала Королева.

«Фигура огонь», «Ягодка», «Повлияла на вас измена супруга… Стройная такая», «Да, встряска была хорошая, теперь второе дыхание открылось», «Наталь, ну пионеров-то не позорь!!! Символ юности ну никак не вяжется с твоим прикидом. Ты прекрасна, спору нет… Ну не про пионеров это видео», — написали фанаты звезды.

Концерт «Наташа Королёва. The Best» состоится в концертном зале Vegas City Hall 17 апреля.

В прошлом году Наташа Королева столкнулась с изменой супруга, стриптизера Сергея Глушко (Тарзана). Он встречался с Анастасией Шульженко, и все детали измены выяснились в эфире телешоу. Однако пара сохранила отношения, несмотря на пересуды в соцсетях.