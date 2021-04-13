Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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«В Украине по состоянию на 13 апреля 2021 года зафиксировано 11 680 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 501 ребенок и 366 медработников», — написал он.

По данным министра, за минувшие сутки госпитализировали 2334 человека; летальных случаев — 457; выздоровели — 14 019 человек; проведено 83 975 тестирований на коронавирус.

Наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (1503), Харьковской (904), Львовской (838), Киевской (818) и Одесской (795) областях.

За все время пандемии на Украине заболели 1 872 785 человек, выздоровели 1 430 234 человека, скончались 37 758.