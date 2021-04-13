Почти 11,7 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции выявили на Украине за минувшие сутки. Об этом министр здравоохранения страны Максим Степанов сообщил на своей странице в Facebook 13 апреля

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк По данным министра, за минувшие сутки госпитализировали 2334 человека; летальных случаев — 457; выздоровели — 14 019 человек; проведено 83 975 тестирований на коронавирус. Наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (1503), Харьковской (904), Львовской (838), Киевской (818) и Одесской (795) областях. За все время пандемии на Украине заболели 1 872 785 человек, выздоровели 1 430 234 человека, скончались 37 758.