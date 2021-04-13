Комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Днепре продлила карантин до 30 апреля. Об этом сообщила пресс-служба горсовета 12 апреля

Школа в Киеве работала, несмотря на жесткий карантин © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк отмечается, ученики 5-11 классов продолжат обучение дистанционно. В то же время младшая школа и детские сады будут работать в обычном режиме.

Местные власти рекомендовали учреждениям, в том числе коммунальным, найти возможность для приоритетного обслуживания пожилых людей с 10:00 до 14:00.

Также в Днепре запретили работу дискотек и ночных клубов. Кафе, бары и рестораны работают до 00:00 при условии соблюдения санитарных норм, а в ночное время их работа запрещена, кроме адресной доставки и работы на вынос.

При этом льготный проезд в общественном транспорте будет действовать только с 10:00 до 15:00.