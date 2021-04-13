Феномен президента Украины Владимира Зеленского состоял в том, что он был незапятнан коррупцией, но за два года он эту «фишку» утратил. Об этом в интервью Украина.ру рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

По словам эксперта, Зеленский пришел с иллюзией того, что сложные задачи можно выполнить при помощи простых решений, однако в итоге он все равно оказался беспомощным в выполнении того, что обещал людям.

«Проблема Зеленского и "слуг народа" как раз состоит в том, что они потеряли свою фишку "контрсистемности"», — сказал Золотарев.

Зеленский должен «вылизывать» американские сапоги лучше, чем Порошенко — Матвейчев © president.gov.ua Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес эффектную речь и дал множество обещаний гражданам Украины.

Ни одно из них не было и не будет выполнено, сказала заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.

По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, минские договоренности не соблюдаются, экономика всё также в руинах. Президенту нет дела до своей страны, сообщил эксперт.