По словам эксперта, Зеленский пришел с иллюзией того, что сложные задачи можно выполнить при помощи простых решений, однако в итоге он все равно оказался беспомощным в выполнении того, что обещал людям.
«Проблема Зеленского и "слуг народа" как раз состоит в том, что они потеряли свою фишку "контрсистемности"», — сказал Золотарев.
20 мая 2019 года состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес эффектную речь и дал множество обещаний гражданам Украины.
Ни одно из них не было и не будет выполнено, сказала заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.
По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, минские договоренности не соблюдаются, экономика всё также в руинах. Президенту нет дела до своей страны, сообщил эксперт.