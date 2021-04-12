В ответ на просьбу президента Владимира Зеленского принять Украину в НАТО ему был дан однозначный унизительный ответ, сказал израильский политолог Яков Кедми в интервью Украина.ру

По его словам, лучше всего отношение к тому, что попросил Зеленский, выразила спикер Белого дома Дженнифер Псаки.

«Она ему сказала так, чтобы до него дошло. Она не сказала ему по-английски: «It's not your bloody business» (англ. «Не твое собачье дело». — Ред.), она ему сказала более вежливо: «Это не ваше дело». Это не ваше дело! Все! То есть президенту Украины сказали: «Не суй свой нос и не высказывайся о тех вещах, которые тебя не касаются, это не ты будешь решать», — подчеркнул Кедми.

Зеленский загнан в угол: война неизбежна? © кадр из видео Украина.ру

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