На линии соприкосновения в Донбассе ситуация тревожная: постоянные обстрелы территории ДНР, сосредоточение военной техники, развертывание полевых госпиталей. Ходят разговоры о том, что после Пасхи, 2 мая, начнется крупное украинское наступление.
Эксперт отметил, что речь об украинском наступлении — не досужие разговоры, поскольку ситуация очень серьезная, но для того чтобы точно узнать дату наступления необходимо иметь доступ к генштабу ВСУ.
«Дату точно назвать не могу, но то, что будет обострение и наступление, однозначно. Как только станет чуть-чуть лучше погода, оно и начнется. Украинцы делают ставку на турецкие БПЛА, ударные беспилотники, дроны-камикадзе. Киев хочет идти по карабахскому сценарию», — пояснил Татарский.
Украина находится под внешним управлением Соединенных Штатов, все ее действия на фронте в Донбассе могут происходить только с санкций Вашингтона, и только это и толкнет Украину к наступлению, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.