Для проведения военной операции в Донбассе Украине всего лишь нужно, чтобы длительное время была хорошая не пасмурная погода, чтобы они могли применить технику, которую им поставляют Турция и Израиль. Об этом рассказал писатель и экс-боец бригады «Восток» Владлен Татарский в интервью изданию Украина.ру

Владлен Татарский: В ходе контрнаступления мы можем пробить дорогу в Крым © vk.com, Владлен Татарский

Эксперт отметил, что речь об украинском наступлении — не досужие разговоры, поскольку ситуация очень серьезная, но для того чтобы точно узнать дату наступления необходимо иметь доступ к генштабу ВСУ.

«Дату точно назвать не могу, но то, что будет обострение и наступление, однозначно. Как только станет чуть-чуть лучше погода, оно и начнется. Украинцы делают ставку на турецкие БПЛА, ударные беспилотники, дроны-камикадзе. Киев хочет идти по карабахскому сценарию», — пояснил Татарский.

Украина находится под внешним управлением Соединенных Штатов, все ее действия на фронте в Донбассе могут происходить только с санкций Вашингтона, и только это и толкнет Украину к наступлению, заключил собеседник издания.

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