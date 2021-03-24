В ДНР, если ВСУ начнет военные действия, мечтают как минимум остановиться на административных границах республик, то есть занять территорию, которая контролируется Украиной, считает Владлен Татарский, донецкий писатель и экс-боец бригады "Восток"

- Владлен, на линии соприкосновения в Донбассе ситуация тревожная — нарастает военная напряженность: постоянные обстрелы территории ДНР, сосредоточение военной техники, развертывание полевых госпиталей. Ходят разговоры о том, что после Пасхи, 2 мая, начнется крупное украинское наступление. Это досужие разговоры или все-таки ситуация очень серьезна?

— Речь об украинском наступлении — это не досужие разговоры. Ситуация серьезная. Лично я не хотел бы угадывать даты наступления. Чтобы их точно знать, надо сидеть в украинском генштабе.

Почему вы предполагаете, что оно начнется после 2 мая? А почему не до?

Дату точно назвать не могу, но то, что будет обострение и наступление, однозначно. Как только станет чуть-чуть лучше погода, оно и начнется. Украинцы делают ставку на турецкие БПЛА, ударные беспилотники, дроны-камикадзе. Киев хочет идти по карабахскому сценарию.

Им просто нужно, чтобы продолжительное время держалась хорошая погода. Не пасмурная. Чтобы они могли применять всю эту технику, которую им поставили турки и израильтяне.

- Если Киев действительно готов к наступлению, то зачем ему это нужно? Каковы причины? Кто Зеленского может к этому подталкивать: внешние силы (в лице новой американской администрации) или внутренние (остановить окончание «Северного потока-2», добившись новых санкций против России со стороны ЕС; стать своим в глазах радикальных украинских националистов)?

— Украина находится под внешним управлением Соединенных Штатов, поэтому все ее действия на фронте в Донбассе могут происходить только с санкций Вашингтонского обкома. Только это и толкнет Украину к наступлению.

Сколько бы у Украины ни было внутриполитических причин начать войну, без санкции Белого Дома она войну начинать не будет.

- Правду ли говорят, что перед ЛДНР поставлена задача — продержаться сутки до подхода российской армии?

— Скажу так, вот сколько я служил в Народной милиции, об информации о том, что надо сутки продержаться до подхода российской армии, я ничего не слышал. Лично мне никто таких инструкций не давал.

Почему сутки? Откуда взялись сутки? А почему не двое? Смотрите, от нашего КПП «Успенка» на границе ДНР и России можно доехать за полтора часа. В таком случае почему не два часа надо продержаться?

В общем, про «сутки продержаться» — это все досужие разговоры.

- Каково сейчас соотношение сил на линии ограничения?

— Украина во много раз превосходит ЛДНР. Где-то в 3-4 раза. У нее больше артиллерии, больше систем залпового огня, больше новой техники, американских радаров. Поэтому наступать они могут в любом месте.

- А скорее всего в каком, есть предположения?

— Масштабного наступления не будет. Никакой полной зачистки Донбасса не будет. Оно будет локально. При этом в городской застройке. На учениях они это много раз отрабатывали.

Также надо понимать, что наступление в городской застройке вызовет новую гуманитарную катастрофу. Если с разгона ВСУ врежется в Горловку, в Донецк, в Ясиноватую, то надо ждать большие потоки людей на дорогах Донбасса.

Учитывая высокую плотность населения, это может вызвать сильное гуманитарное напряжение.

- Печальный опыт Грузии в августе 2008 года, когда ее армия была разгромлена за несколько суток российской армией, не является для Киева уроком, который наглядно демонстрирует, чем подобная авантюра с наступлением может закончиться?

— Говоря об этом, нужно вернуться ко второму вопросу. Украина находится под внешним управлением США. В таком случае при чем тут опыт Грузии. Как он может довлеть над ними, если они просто выполняют команду из-за океана. Им дадут команду, и они будут ее выполнять.

О том, что российская армия может сокрушить все, что только можно, говорит не только опыт войны с Грузией, но и другие войны, которые вела Россия. Просто опыт других войн ни Украину, ни США ничему не учит. Их задача — пить нашу кровь.

- Если украинское наступление все же начнется и приведет к вмешательству в конфликт российской армии, то где может и где нужно будет российской армии остановиться, на какой линии?



— У нас, в ДНР, все мечтают как минимум остановиться на границах республик, то есть занять нашу территорию, которая контролируется Украиной. Ведь там в 2014 году прошел референдум, там все голосовали за ДНР и ЛНР.

Но это такой самый скромный вариант, а по-хорошему нужен сухопутный путь в Крым. Но, честно говоря, если на это не решились в 2014 году, решатся ли в 2021-м? Понятно, что Россия — страна чудес, в ней может произойти всё что угодно.

Но, по крайней мере, есть вот такие план-минимум и план-максимум.