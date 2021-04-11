«На Донбассе происходит ситуация невыполнения Минских договоренностей. И на Донбассе происходит ситуация, связанная с повышением активности провокационных действий со стороны вооруженных сил Украины. То есть случаются провокации, возникает какой-то ответный огонь на эти провокации», — сказал Песков.
Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе. В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.