В Донбассе происходит активизация провокационных действий со стороны вооруженных сил Украины. Об этом 11 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1»

«На Донбассе происходит ситуация невыполнения Минских договоренностей. И на Донбассе происходит ситуация, связанная с повышением активности провокационных действий со стороны вооруженных сил Украины. То есть случаются провокации, возникает какой-то ответный огонь на эти провокации», — сказал Песков. Зеленский и Донбасс: игра мускулами или подготовка к войне? © пресс-служба президента Украины