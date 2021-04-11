Наступательная операция Украины в Донбассе может перерасти в затяжные бои, после чего перед российским руководством во весь рост встанет вопрос, что делать дальше. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру

Константин Сивков о возможном сценарии новой войны в Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».

Эксперт отметил, что если согласиться на разгром ДНР и ЛНР, то быстро начнутся беспорядки в России, а если Москва будет оказывать помощь скрытно, то это быстро всплывет и не решит задачу, после чего ей все равно придется вступать в масштабный военный конфликт.

«Будет проведена беседа с украинским руководством с предложением свернуть операцию. Если руководство Украины на это не согласится, то, скорее всего, Россия примет решение начать ввод войск на территорию юго-востока Украины», — полагает Сивков.

По его мнению, это будет третий этап, в ходе которого основные силы ударной группировки ВСУ будут разгромлены, границы ДНР и ЛНР восстановлены, как это было в Южной Осетии.

Если российское руководство будет действовать последовательно, следует ожидать развития наступления в направлении Харькова и Одессы, деблокады Приднестровья и получение выхода к Черному морю по всей морской границе Украины, и тогда Россия решит все задачи безопасности страны в Черноморском бассейне, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.