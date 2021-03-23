Об этом военный и политический аналитик, доктор военных наук Константин Сивков рассказал в интервью изданию Украина.ру.

С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. При этом руководитель российской делегации Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».

- Константин Валентинович, на ваш взгляд, как может выглядеть сценарий наступления Украины на республики Донбасса?

— В сложившейся ситуации единственный приемлемый вариант для Украины — это решение задачи методом блицкрига, не дав возможность среагировать России, не дав провести полное мобразвертывание и получить помощь добровольцами из других регионов.

Путь к войне. Киев отказался от предложений Москвы по Донбассу
Путь к войне. Киев отказался от предложений Москвы по Донбассу
© Facebook, Операція об'єднаних сил
Первый этап начнётся где-то за неделю до полномасштабных боевых действий. Силы специальных операций (ССО) Украины будут решать задачи уничтожения ведущих политиков, командиров, обеспечат нарушение управления войсками, уничтожение отдельных штабов на территории народных республик с целью дезорганизации.

Затем будут нанесены удары. Исходя из того, что соотношение сил не такое уж превосходящее, примерно 1 к 1,5-2, будут наноситься на узких направлениях, вдоль дорог, с обеспечением массированными артиллерийскими и ракетными ударами с целью прорыва долговременной и хорошо оснащенной в фортификационном отношении системы обороны республик. Авиация будет играть незначительную роль, как в Нагорном Карабахе.

После прорыва укреплений целью наступления будет быстрый ввод в прорыв мобильных сил для блокирования контрударов со стороны народных республик и скорейшего выхода на российско-украинскую границу, чтобы заблокировать помощь со стороны России.

Скорее всего, им удастся прорваться на каких-то направлениях, затем они вынуждены будут ввязаться в затяжные бои, поскольку ДНР и ЛНР будут предпринимать контрудары. Если они (ВСУ) прямо двинутся в сторону российской границы, то получат очередные «котлы», как в 2014 году.

Если они будут осмотрительнее, то начнутся затяжные бои, которые могут продлиться от недели до полутора, после чего перед российским руководством во весь рост встанет вопрос: что делать?

Если согласиться на разгром ДНР и ЛНР, то быстро начнутся беспорядки в России. Если РФ будет оказывать помощь скрытно, то это быстро всплывет и не решит задачу. Придется вступать в масштабный военный конфликт. Будет проведена беседа с украинским руководством с предложением свернуть операцию. Если руководство Украины на это не согласится, то, скорее всего, Россия примет решение начать ввод войск на территорию юго-востока Украины.

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За что Зеленский наградил карателей Донбасса?
© пресс-служба президента Украины
Это будет третий этап, в ходе которого основные силы ударной группировки ВСУ будут разгромлены, границы ДНР и ЛНР восстановлены, как это было в Южной Осетии. Если российское руководство будет действовать последовательно, следует ожидать развития наступления в направлении Харькова и Одессы, деблокады Приднестровья и получение выхода к Черному морю по всей морской границе Украины. Тогда мы решаем все задачи безопасности страны в Черноморском бассейне.

Это мое предположение, не имеющее отношения к реальности.

- Нельзя отрицать, что ВСУ за эти годы накопили боевой опыт. Назовите, пожалуйста, сильные стороны украинской армии.

— Надо иметь в виду, что там не контрактники, там призывники. Ребята, которые сейчас находятся в ВСУ, масштабного боевого опыта не имеют. Боевой опыт есть у командного состава. Но этот опыт будет изменен, потому что они прошли подготовку у американских инструкторов. Американский опыт ограниченно применим на территории Украины.

Второе — это моральный дух. Он хоть и повыше, чем был в 2014-м, но не принципиально. Преимущество Украины в количестве современной боевой техники. У них есть ряд систем, позволяющих вести контрбатарейную борьбу.

- Насколько велик риск втягивания в этот конфликт вооруженных сил Североатлантического альянса?

— Вероятность втягивания НАТО в конфликт на стороне Украины я оцениваю невысоко. Альянс не решился на конфликт с Россией, когда она была значительно слабее, а теперь не решится тем более. И европейцы, и американцы рисковать собой ради Зеленского не станут. Скорее всего, они могут подтолкнуть Зеленского на эту войну, чтобы опять заговорить о российской угрозе. А затем они его бросят, как бросили в свое время Саакашвили. Ради Зеленского они в войну втягиваться не станут.

- Как бы вы оценили военное строительство в народных республиках, в том числе переход к корпусной системе управления вооруженными силами?

— В республиках создали полноценные армии. Причем по численности вооруженные силы ДНР И ЛНР и технической оснащенности сопоставимы с украинскими. Соотношение примерно 1 к 1,5 в пользу Украины, максимум 1 к 2. В таких условиях Украине наступать опасно, риск поражения очень велик.

От двух до пяти. Именно столько дней понадобится России, чтобы победить Польшу
От двух до пяти. Именно столько дней понадобится России, чтобы победить Польшу
Моральный дух высочайший. Тактическая выучка у рядового и командного состава достаточно высока, выше, чем на Украине, потому что там не призывники, а добровольцы, многие из них ветераны других войн. Выучка оперативного звена, может быть, ниже, чем у украинцев.

С точки зрения насыщенности боевой техникой (армии республик) уступают в наличии средств разведки, в том числе беспилотников. На вооружении есть хорошие средства противовоздушной обороны советских времен — «Стрела 10», «Оса». Авиации у Украины немного, поэтому за счет такого баланса большой роли она играть не будет.

- В чем особенность театра военных действий в Донбассе?

— Местность равнинная, удобная для действий подвижных моторизованных соединений, в первую очередь танковых. Поэтому война тут будет вестись преимущественно силами бронетанковых соединений, в отличие от Нагорного Карабаха, где большую роль играли действия малых групп пехоты. Боевые действия буду развиваться с участием крупных масс войск, созданием подавляющего превосходства в силах и средствах.

- Утверждают, что турецкие беспилотники «Байрактар» помогли азербайджанской армии одержать победу в войне в Нагорном Карабахе, опыт которой изучают украинские военные.

— Так утверждают эксперты, которые не владеют ни военной наукой, ни военной теорией. Во-первых, азербайджанская армия победу не одержала, политическая цель войны не достигнута, армия Нагорного Карабаха не разгромлена. «Байрактары» какой-то выдающейся роли не сыграли. Недавно «Байрактары столкнулись в Сирии с нашим ЗРПК «Панцирь», и в течение одного дня 27 беспилотников было уничтожено.

Украинской стороне хочется представить «Байрактары» чудодейственным оружием. У них этих беспилотников порядка шести штук, поэтому какого-то существенного влияния на ход боевых действий они не окажут. Следует учесть, что у ДНР и ЛНР есть развитая система противовоздушной обороны, значительно превосходящая возможности армии Нагорного Карабаха.

 

 