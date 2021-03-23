Запад может подтолкнуть Владимира Зеленского к войне в Донбассе, а затем бросит его, как Саакашвили, считает военный эксперт Константин Сивков

Об этом военный и политический аналитик, доктор военных наук Константин Сивков рассказал в интервью изданию Украина.ру.

С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. При этом руководитель российской делегации Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».

- Константин Валентинович, на ваш взгляд, как может выглядеть сценарий наступления Украины на республики Донбасса?

— В сложившейся ситуации единственный приемлемый вариант для Украины — это решение задачи методом блицкрига, не дав возможность среагировать России, не дав провести полное мобразвертывание и получить помощь добровольцами из других регионов.

Путь к войне. Киев отказался от предложений Москвы по Донбассу © Facebook, Операція об'єднаних сил

Затем будут нанесены удары. Исходя из того, что соотношение сил не такое уж превосходящее, примерно 1 к 1,5-2, будут наноситься на узких направлениях, вдоль дорог, с обеспечением массированными артиллерийскими и ракетными ударами с целью прорыва долговременной и хорошо оснащенной в фортификационном отношении системы обороны республик. Авиация будет играть незначительную роль, как в Нагорном Карабахе.

После прорыва укреплений целью наступления будет быстрый ввод в прорыв мобильных сил для блокирования контрударов со стороны народных республик и скорейшего выхода на российско-украинскую границу, чтобы заблокировать помощь со стороны России.

Скорее всего, им удастся прорваться на каких-то направлениях, затем они вынуждены будут ввязаться в затяжные бои, поскольку ДНР и ЛНР будут предпринимать контрудары. Если они (ВСУ) прямо двинутся в сторону российской границы, то получат очередные «котлы», как в 2014 году.

Если они будут осмотрительнее, то начнутся затяжные бои, которые могут продлиться от недели до полутора, после чего перед российским руководством во весь рост встанет вопрос: что делать?

Если согласиться на разгром ДНР и ЛНР, то быстро начнутся беспорядки в России. Если РФ будет оказывать помощь скрытно, то это быстро всплывет и не решит задачу. Придется вступать в масштабный военный конфликт. Будет проведена беседа с украинским руководством с предложением свернуть операцию. Если руководство Украины на это не согласится, то, скорее всего, Россия примет решение начать ввод войск на территорию юго-востока Украины.

За что Зеленский наградил карателей Донбасса? © пресс-служба президента Украины

Это мое предположение, не имеющее отношения к реальности.

- Нельзя отрицать, что ВСУ за эти годы накопили боевой опыт. Назовите, пожалуйста, сильные стороны украинской армии.

— Надо иметь в виду, что там не контрактники, там призывники. Ребята, которые сейчас находятся в ВСУ, масштабного боевого опыта не имеют. Боевой опыт есть у командного состава. Но этот опыт будет изменен, потому что они прошли подготовку у американских инструкторов. Американский опыт ограниченно применим на территории Украины.

Второе — это моральный дух. Он хоть и повыше, чем был в 2014-м, но не принципиально. Преимущество Украины в количестве современной боевой техники. У них есть ряд систем, позволяющих вести контрбатарейную борьбу.

- Насколько велик риск втягивания в этот конфликт вооруженных сил Североатлантического альянса?

— Вероятность втягивания НАТО в конфликт на стороне Украины я оцениваю невысоко. Альянс не решился на конфликт с Россией, когда она была значительно слабее, а теперь не решится тем более. И европейцы, и американцы рисковать собой ради Зеленского не станут. Скорее всего, они могут подтолкнуть Зеленского на эту войну, чтобы опять заговорить о российской угрозе. А затем они его бросят, как бросили в свое время Саакашвили. Ради Зеленского они в войну втягиваться не станут.

- Как бы вы оценили военное строительство в народных республиках, в том числе переход к корпусной системе управления вооруженными силами?

— В республиках создали полноценные армии. Причем по численности вооруженные силы ДНР И ЛНР и технической оснащенности сопоставимы с украинскими. Соотношение примерно 1 к 1,5 в пользу Украины, максимум 1 к 2. В таких условиях Украине наступать опасно, риск поражения очень велик.

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С точки зрения насыщенности боевой техникой (армии республик) уступают в наличии средств разведки, в том числе беспилотников. На вооружении есть хорошие средства противовоздушной обороны советских времен — «Стрела 10», «Оса». Авиации у Украины немного, поэтому за счет такого баланса большой роли она играть не будет.

- В чем особенность театра военных действий в Донбассе?

— Местность равнинная, удобная для действий подвижных моторизованных соединений, в первую очередь танковых. Поэтому война тут будет вестись преимущественно силами бронетанковых соединений, в отличие от Нагорного Карабаха, где большую роль играли действия малых групп пехоты. Боевые действия буду развиваться с участием крупных масс войск, созданием подавляющего превосходства в силах и средствах.

- Утверждают, что турецкие беспилотники «Байрактар» помогли азербайджанской армии одержать победу в войне в Нагорном Карабахе, опыт которой изучают украинские военные.

— Так утверждают эксперты, которые не владеют ни военной наукой, ни военной теорией. Во-первых, азербайджанская армия победу не одержала, политическая цель войны не достигнута, армия Нагорного Карабаха не разгромлена. «Байрактары» какой-то выдающейся роли не сыграли. Недавно «Байрактары столкнулись в Сирии с нашим ЗРПК «Панцирь», и в течение одного дня 27 беспилотников было уничтожено.

Украинской стороне хочется представить «Байрактары» чудодейственным оружием. У них этих беспилотников порядка шести штук, поэтому какого-то существенного влияния на ход боевых действий они не окажут. Следует учесть, что у ДНР и ЛНР есть развитая система противовоздушной обороны, значительно превосходящая возможности армии Нагорного Карабаха.