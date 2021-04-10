Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об экономических санкциях в отношении бывшего главы государства Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова. Указ опубликовали 9 апреля на сайте украинского лидера

Янукович, Зеленский и иные. Кто лишится недвижимости в Крыму © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк в тексте указа.

В дополнении к документу приводится перечень лиц, к которым вводятся бессрочные санкции.

Всего в списке приводится 27 фамилий. Помимо Януковича и Азарова среди них глава Крыма Сергей Аксенов, экс-депутат Верховной Рады Вадим Колесниченко, бизнесмен Сергей Курченко, экс-министр обороны Украины Павел Лебедев, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, бывший генпрокурор Украины Виктор Пшонка и экс-министр образования Украины Дмитрий Табачник.

В отношении них применяется: блокирование активов, ограничение торговых операций, остановка исполнения финансовых обязательств, ограничение транзита ресурсов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, остановка выдачи разрешений на ввоз в Украину валютных ценностей, запрет на передачу технологий, лишение госнаград, аннулирование лицензий и разрешений на виды деятельности и пользование недрами, запрет участия в приватизации и аренде госимущества, лишение военных, а также специальных званий и другие санкции.