«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры"», — говорится в тексте указа.
В дополнении к документу приводится перечень лиц, к которым вводятся бессрочные санкции.
Всего в списке приводится 27 фамилий. Помимо Януковича и Азарова среди них глава Крыма Сергей Аксенов, экс-депутат Верховной Рады Вадим Колесниченко, бизнесмен Сергей Курченко, экс-министр обороны Украины Павел Лебедев, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, бывший генпрокурор Украины Виктор Пшонка и экс-министр образования Украины Дмитрий Табачник.
В отношении них применяется: блокирование активов, ограничение торговых операций, остановка исполнения финансовых обязательств, ограничение транзита ресурсов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, остановка выдачи разрешений на ввоз в Украину валютных ценностей, запрет на передачу технологий, лишение госнаград, аннулирование лицензий и разрешений на виды деятельности и пользование недрами, запрет участия в приватизации и аренде госимущества, лишение военных, а также специальных званий и другие санкции.