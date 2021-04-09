Член Совета Федерации Алексей Пушков 8 апреля в своем Twitter прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о членстве в НАТО как единственном способе закончить конфликт в Донбассе

«Зеленский грубо ошибается: вступление Украины в НАТО, даже если допустить такое, не является "единственным путем" к возвращению Донбасса, а станет решающим шагом к его окончательной утрате. В Киеве слабые лидеры молятся на НАТО как на символ мощи, но альянс не вернет им Донбасс», — написал российский политик.

Зеленский грубо ошибается: вступление Украины в НАТО, даже если допустить такое, не является «единственным путём» к возвращению Донбасса, а станет решающим шагом к его окончательной утрате. В Киеве слабые лидеры молятся на НАТО как на символ мощи, но альянс не вернёт им Донбасс. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 8, 2021

Украинский политолог озвучил неприятную правду о НАТО © Евгений Котенко, РИА Новости Украина Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление Украины в альянс — единственный путь для Киева к окончанию войны в Донбассе.

Накануне глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин счел нелепым это заявление Зеленского. Он отметил, что в данном случае одного желания Зеленского мало. Пушилин призвал спросить насчет вступления в НАТО у жителей Украины, которые больше понимают, какие риски несет данный шаг. Помимо этого, политик напомнил о правилах альянса, согласно которым страна-кандидат на вступление не должна иметь неразрешенных этнических, территориальных и политических конфликтов.

Ранее представитель кабмина Германии Ульрике Деммер заявила, что НАТО пока не собирается принимать Украину в свой состав.