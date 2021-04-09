Вероятность поражения Зеленского в случае наступления в Донбассе очень велика, так как большинство граждан его не поддержат. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель Николай Стариков

Людям на Украине нынешняя власть абсолютно индифферентна, а мотивированных нацистов, готовых умереть за свою идею, единицы, сказал писатель.

«Если они пойдут в наступление, вероятность его печального окончания не очередной котёл, а вообще крушение всей системы власти очень велика», — полагает Стариков.

Крушение «слуг». Почему обвалились рейтинги партии Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

68% украинцев отметили, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Ещё более 60% респондентов считают, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. При этом 40% опрошенных ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации.

Опрос проводился во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской народных республик. Он проходил в форме телефонного интервью с 12 по 15 сентября. В итоге было опрошено 5 тысяч респондентов.