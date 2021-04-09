Людям на Украине нынешняя власть абсолютно индифферентна, а мотивированных нацистов, готовых умереть за свою идею, единицы, сказал писатель.
«Если они пойдут в наступление, вероятность его печального окончания не очередной котёл, а вообще крушение всей системы власти очень велика», — полагает Стариков.
По данным опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в сентябре, почти 70% жителей Украины испытывают разочарование, когда оценивают ситуацию в своей стране.
68% украинцев отметили, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Ещё более 60% респондентов считают, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. При этом 40% опрошенных ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации.
Опрос проводился во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской народных республик. Он проходил в форме телефонного интервью с 12 по 15 сентября. В итоге было опрошено 5 тысяч респондентов.