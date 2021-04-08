«Как и ожидалось, представители Киева не были готовы предоставить ожидаемые нами разбирательства по фактам убийства вооруженными формированиями Украины пожилого мирного жителя в населенном пункте Александровка 22 марта и убийства пятилетнего мальчика в населенном пункте Александровское 2 апреля», — написал Московский.
На видеоконференции ТКГ в среду украинская сторона не согласовала практические меры по обеспечению перемирия в Донбассе, заявили в ДНР.
По данным ДНР, 22 марта от выстрела украинского снайпера погиб мирный житель на западе Донецка.
Ранее в ООН подтвердили, что ребенок в поселке Александровское погиб в результате взрыва боеприпаса.