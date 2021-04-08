Киев не представил результатов разбирательства по поводу гибели в Донбассе ребенка и пожилого мирного жителя. Об этом 8 апреля написал в Telegram-канале пресс-секретарь делегации ДНР в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Владислав Московский

«Как и ожидалось, представители Киева не были готовы предоставить ожидаемые нами разбирательства по фактам убийства вооруженными формированиями Украины пожилого мирного жителя в населенном пункте Александровка 22 марта и убийства пятилетнего мальчика в населенном пункте Александровское 2 апреля», — написал Московский.

ОБСЕ подтвердила гибель мальчика в Донбассе. Украина продолжает лгать © antifashist.online

По данным ДНР, 22 марта от выстрела украинского снайпера погиб мирный житель на западе Донецка.

Ранее в ООН подтвердили, что ребенок в поселке Александровское погиб в результате взрыва боеприпаса.