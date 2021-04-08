По мнению Козака, такое поведение киевских властей говорит о серьезном внутриполитическом кризисе.
«Это скорее пиар-действия, которые сопровождаются имитацией военной угрозы. Скорее всего, реальных намерений развязать полномасштабную войну, вряд ли такие намерения есть. Хотя все может быть», — сказал Козак.
12 мая 2014 года состоялся референдум, в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской Народных Республик.
После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.
Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.
По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.