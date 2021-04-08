Действия Киева в Донбассе сейчас — это пиар-акция, реальных намерений начать боевые действия нет. Об этом заявил на пресс-конференции в Москве 8 апреля замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак

По мнению Козака, такое поведение киевских властей говорит о серьезном внутриполитическом кризисе.

«Это скорее пиар-действия, которые сопровождаются имитацией военной угрозы. Скорее всего, реальных намерений развязать полномасштабную войну, вряд ли такие намерения есть. Хотя все может быть», — сказал Козак.

Просто о сложном. Почему Донбасс вышел из состава Украины?

После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.

Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.