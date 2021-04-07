Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что проблемы с поставками вакцин в страну возникли из-за негативных высказываний экс-президента Петра Порошенко об их качестве. Об этом он рассказал в среду, 7 апреля, в ходе заседания правительства

Невыполнение указа Зеленского по вакцинации только на руку Украине © пресс-служба президента Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что экспорт вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии на Украину приостановлен.

Степанов напомнил, что Порошенко ранее раскритиковал качество вакцины.

«После этого у нас возникают проблемы, в том числе с производителем, который поставляет вакцины на Украину», — сказал Степанов.

Вакцинацию от коронавируса Украина начала одной из последних в Европе — 24 февраля, когда получила первую партию произведенного в Индии препарата Covishield (AstraZeneca). Пока прививают только им. 25 марта из Китая прибыли 215 тысяч доз китайской вакцины CoronaVac.