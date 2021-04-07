Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что экспорт вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии на Украину приостановлен.
Степанов напомнил, что Порошенко ранее раскритиковал качество вакцины.
«После этого у нас возникают проблемы, в том числе с производителем, который поставляет вакцины на Украину», — сказал Степанов.
Вакцинацию от коронавируса Украина начала одной из последних в Европе — 24 февраля, когда получила первую партию произведенного в Индии препарата Covishield (AstraZeneca). Пока прививают только им. 25 марта из Китая прибыли 215 тысяч доз китайской вакцины CoronaVac.