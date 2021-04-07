Украинская теннисистка заставила усомниться в своём IQ

«Уколол, как иглой, в палец, больно. Я смотрю, а рядом с моим пальцем огромный паучара. А у меня еще и фобия пауков (арахнофобия. — Ред.). Я смотрю на палец пару секунд и начинаю кричать и плакать. Из пальца начинает идти кровь. Я его зажала очень сильно, чтобы "яд" не смог попасть в кровь», — рассказала она.
Врач успокоил теннисистку, что яд этого паука не смертелен, просто нужно пропить антибиотики. А вот пользователи сети заметили, что если взрослый человек зажимает рану, «чтобы не дать распространиться яду», то этому человеку пора обновить тесты на интеллект и вспомнить школьную программу.
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Завацкая приехала в Швейцарию на турнир ITF (Международной теннисной федерации). Наивысшее достижение в карьере — 105-е место в рейтинге женщин WTA.