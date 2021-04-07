Украинская теннисистка заставила усомниться в своём IQ

Украинская теннисистка Екатерина Завацкая рассказала, что её в гостинице в Швейцарии укусил ядовитый паук-волк. Об этом спортсменка заявила в сториз Instagram 5 апреля

Украинская теннисистка похвасталась кольцом за 23 млн гривен © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Врач успокоил теннисистку, что яд этого паука не смертелен, просто нужно пропить антибиотики. А вот пользователи сети заметили, что если взрослый человек зажимает рану, «чтобы не дать распространиться яду», то этому человеку пора обновить тесты на интеллект и вспомнить школьную программу.

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Завацкая приехала в Швейцарию на турнир ITF (Международной теннисной федерации). Наивысшее достижение в карьере — 105-е место в рейтинге женщин WTA.