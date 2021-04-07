По мнению Старикова, наступления со стороны Украины в Донбассе можно ожидать, когда у США возникнет необходимость получить какой-то предлог для введения очередной порции санкций против России.
«Это элемент какой-то игры, определённого введения санкций, определённого информационного удара по России, возможно, применить химическое оружие и обвинить в этом Россию, дальше ввести не просто санкции, а санкции, останавливающие "Северный поток – 2", ведь часы тикают», — сказал он.
Из-за этого возрастает опасность нерациональных действий Киева в целях организации провокации и соблюдения интересов Вашингтона, добавил Стариков.
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«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против СП-2 активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.
В конце марта в водах возле судов, ведущих прокладку «Северного потока – 2», появились боевой корабль пoльских ВМС и польское рыболовецкое судно, кроме того, в зоне работ была замечена неопознанная подводная лодка в надводном положении.