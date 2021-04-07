При соблюдении антироссийской обрядности строительство газопровода «Северный поток – 2» продолжается, и его завершение все ближе, поэтому противникам проекта провокация против России нужна сейчас. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал писатель, член Центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Стариков

«Северный поток – 2»: «Академик Черский» готов к укладке труб, «Газпром» уверен в завершении строительства, США и Германия стоят на своем © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Это элемент какой-то игры, определённого введения санкций, определённого информационного удара по России, возможно, применить химическое оружие и обвинить в этом Россию, дальше ввести не просто санкции, а санкции, останавливающие "Северный поток – 2", ведь часы тикают», — сказал он.

Из-за этого возрастает опасность нерациональных действий Киева в целях организации провокации и соблюдения интересов Вашингтона, добавил Стариков.

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«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против СП-2 активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.

В конце марта в водах возле судов, ведущих прокладку «Северного потока – 2», появились боевой корабль пoльских ВМС и польское рыболовецкое судно, кроме того, в зоне работ была замечена неопознанная подводная лодка в надводном положении.

боевой корабль пoльских ВМС