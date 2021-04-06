Украинская телеведущая Регина Тодоренко впервые открыто рассказала о своём комплексе, опубликовав снимки, на которых хорошо видно пятна витилиго. Соответствующий пост она сделала в Instagram 6 апреля

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«Выходы в купальнике были для меня невыносимыми. Я выглядела плохо, совсем не по стандартам общепринятой красоты — мне так казалось. А сейчас все изменилось. Мир стал другим, и я этому дико рада», — рассказала ведущая.

«Я за всё время только что заметила эту пигментацию», — ответила одна из поклонниц Тодоренко.

На это шоудива ответила, что так комплексовала, что всегда либо замазывала пятна, либо просила оператора снимать с другой стороны, либо просто вырезала кадры, где были видны её витилиго.

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Регине Тодоренко 30 лет, широкую популярность она получила, когда вела шоу «Орел и решка». В 2018 году шоудива вышла замуж за российского исполнителя Влада Топалова, от которого родила сына. Певец является невъездным на Украину из-за посещения Крыма, также его данные внесены в базу «Миротворец».