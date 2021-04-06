Тодоренко призналась, что большую часть жизни стыдилась своего прикуса, маленькой груди и пятен на коже под названием витилиго. Последнее — это нарушение пигментации кожи, возникающее, предположительно, в результате действия некоторых лекарственных и химических веществ, а также других факторов. Витилиго страдает примерно 1% населения земли.
«Выходы в купальнике были для меня невыносимыми. Я выглядела плохо, совсем не по стандартам общепринятой красоты — мне так казалось. А сейчас все изменилось. Мир стал другим, и я этому дико рада», — рассказала ведущая.
«Я за всё время только что заметила эту пигментацию», — ответила одна из поклонниц Тодоренко.
На это шоудива ответила, что так комплексовала, что всегда либо замазывала пятна, либо просила оператора снимать с другой стороны, либо просто вырезала кадры, где были видны её витилиго.
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Регине Тодоренко 30 лет, широкую популярность она получила, когда вела шоу «Орел и решка». В 2018 году шоудива вышла замуж за российского исполнителя Влада Топалова, от которого родила сына. Певец является невъездным на Украину из-за посещения Крыма, также его данные внесены в базу «Миротворец».