«А посмотрите, кто у нас вышел уже из больницы. Ура! Уже всё хорошо», — говорит она, держа парня за руку.
До того как парня госпитализировали, он рассказывал в своих соцсетях о том, что его мать находится в тяжелом состоянии в больнице из-за инфицирования COVID-19, и просил поклонников оказать ему посильную материальную помощь на её лечение. С тех пор прошло уже больше недели, но о состоянии матери молодой артист пока больше ничего не сообщал.
РАНЕЕ МЫ ПИСАЛИ: ЮНОГО ПОБЕДИТЕЛЯ УКРАИНСКОГО «ГОЛОСА СТРАНЫ» ЭКСТРЕННО ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ.
Роман Сасанчин — уроженец Тернопольской области, победил в конкурсе «Голос страны – 2020», 1 апреля молодому человеку исполнилось 19 лет, однако на сцене он не первый год. По словам самого Сасанчина, он вдохновил украинскую певицу Тину Кароль к написанию песни «Украина — это мы», в клипе которой позже снялся.