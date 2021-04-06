Стало известно, что победитель вокального шоу «Голос страны» Роман Сасанчин, ранее госпитализированный с коронавирусом, выписался из больницы и уже находится дома. Об этом 6 апреля в сториз Instagram сообщила девушка исполнителя

«А посмотрите, кто у нас вышел уже из больницы. Ура! Уже всё хорошо», — говорит она, держа парня за руку.

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Роман Сасанчин — уроженец Тернопольской области, победил в конкурсе «Голос страны – 2020», 1 апреля молодому человеку исполнилось 19 лет, однако на сцене он не первый год. По словам самого Сасанчина, он вдохновил украинскую певицу Тину Кароль к написанию песни «Украина — это мы», в клипе которой позже снялся.