Победитель вокального шоу «Голос страны» Роман Сасанчин оказался на больничной койке вслед за своей матерью, которой он накануне просил помочь своих подписчиков. Видео из палаты молодой артист выложил в Instagram 29 марта

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«Хочу поблагодарить кто поддерживает маму, у нее, к сожалению, ничего не изменилось, но изменилось у меня. Теперь еще и я болен. Еще пока, слава Богу, вначале удалось обратиться к врачам. Теперь прохожу курс лечения. Спасибо за поддержку и надеюсь, что все закончится хорошо», — сказал победитель «Голоса страны».

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Роман Сасанчин — уроженец Тернопольской области, победил в конкурсе «Голос страны-2020». Сейчас молодому человеку всего 18 лет, однако на сцене он не первый год. По словам самого Санчина, он вдохновил украинскую певицу Тину Кароль к написанию песни «Украина — это мы», в клипе которой позже снялся.