Переговоры в усеченном «нормандском формате» без Украины - это сильный удар, который дал трещину в иллюзии, что весь цивилизованный Запад поддерживает и будет стоять горой за нынешний киевский режим. Об этом представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник сказал в интервью изданию Украина.ру

На пороге большой войны: почему Европа оставит Украину наедине с Россией? © Скриншот из видео Украина.ру Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Одной из обсуждаемых тем стал Донбасс. СМИ назвали их встречей в усеченном «нормандском формате».

«Этот прецедент вызвал невиданный переполох в Киеве. К ним вдруг пришло понимание, что Путин отжал у них "европейских стратегических партнеров", и так уж дальше надеяться на европейцев нет никакого смысла», — отметил Мирошник.

Ранее первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что киевский режим готовит масштабное наступление на Донецк и Горловку, которое начнется до 2 мая. Об этом свидетельствует стягивание Киевом живой силы и военной техники к линии соприкосновения в Донбассе, пояснил он.

В Кремле отметили, что не оставят без поддержки ДНР и ЛНР в случае агрессии Киева.

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