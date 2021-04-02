У тандема Вашингтона и Киева совершенно иные, совсем не миротворческие устремления. Им урегулирование конфликта совершенно не нужно, считает Родион Мирошник, представитель ЛНР на переговорах в Минске

30 марта стало известно, что в режиме видеоконференции прошли переговоры Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщается, лидеры стран обсудили борьбу с коронавирусом, ситуацию на Украине, в Белоруссии, Ливии, Сирии и других точках планеты. Родион Мирошник: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

- Родион Валерьевич, как вы считаете, какое место в этих переговорах занимала тема Украины в целом и Донбасса в частности?

— Объективно тема конфликта в Донбассе была второй обсуждаемой лидерами трёх стран темой, после вопроса о ситуации с коронавирусом и объединении усилий в борьбе с пандемией, в том числе с использованием прекрасно показавшей себя российской вакцины.

И во Франции, и в Германии ежедневно заболевают десятки тысяч людей, и объективно для них эта проблема на сегодня самая больная. А Донбасс — это огонь войны, который может разгореться возле границ их государств, но он пока за их границами.

- По вашему мнению, насколько вообще сейчас тема Донбасса важна для европейцев? И если важна, почему в переговорах не участвовал Зеленский?

— Европейцам важно урегулирование этого конфликта любым способом. Они уже откровенно от него устали. И когда на повестке возникает всеобщее ожидание нового витка эскалации, то отмахнуться от неё не получается.

На самом деле у трёх лидеров много общего в отношении к внутриукраинскому конфликту. Как минимум он им всем невыгоден. И они вполне могут сформировать некую единую позицию, хотя бы по каким-то отдельным вопросам, связанным с урегулированием конфликта. И в этом разговоре им ни США, ни подконтрольные им представители не нужны.

А кто такой сегодня Зеленский? Он и есть сегодня выразитель интересов США, и у этого тандема совершенно иные, совсем не миротворческие устремления. Им урегулирование конфликта совершенно не нужно.

- В последнее время всё чаще говорят о возможном новом витке войны в Донбассе. По вашим прогнозам, повлияют ли переговоры Путин—Макрон—Меркель на ситуацию в регионе? И как повлияют?

— Этот прецедент вызвал невиданный переполох в Киеве. К ним вдруг пришло понимание, что Путин отжал у них «европейских стратегических партнёров», и так уж дальше надеяться на европейцев нет никакого смысла. Наблюдая истерику Киева, активизировались и американцы.

Тут же последовал звонок американского министра обороны своему украинскому подшефному со словами утешения, надежды и заверениями, что США «своих не бросают». В любом случае эти переговоры — это сильный удар, который если не разрушил, то дал трещину в иллюзии, что весь цивилизованный Запад поддерживает и будет стоять горой за нынешний киевский режим.

- Ещё один важный игрок в вопросе Донбасса — США. Как вы считаете, обозначил ли Вашингтон свою позицию по Украине? Дал ли, например, гарантии поддержки Киеву в случае широкомасштабной войны?

— США активно заявляют, что будут поставлять масло в необходимых объёмах для разжигания огня войны и что готовы вести войну до последнего украинца.

Ни о каком своём непосредственном участии в конфликте они, конечно, не говорят, оставляя возможность украинским начальникам об этом лишь ярко фантазировать.

Американцев вполне устраивает позиция наблюдения за процессом, когда кто-то ведёт кровопролитную войну за их американские интересы.

- Болезненным и важным для Европы вопросом остаётся «Северный поток – 2». По вашему мнению, увязывается ли эта тема с Украиной? В частности, во время переговоров Европы с США?

— «Северный поток – 2» нервирует США сам по себе. По мере приближения завершения его строительства американцы всё явственнее понимают, что проигрывают борьбу за Европу как за самый лакомый рынок углеводородов и что сами европейцы им в этой борьбе потакать не намерены. Они в доле.

Тема Украины здесь как для европейцев, так и для американцев больше номинальная или символическая. Потеря 3-4 миллиардов долларов ежегодной прибыли за транзит Киева беспокоит сам Киев, а американцами и поляками лишь используется как повод для очередных претензий к России.

Как вы понимаете, вопрос благосостояния Украины никого особенно не беспокоит, вероятнее всего даже украинские власти, потому как их интересы уже давно находятся в другой плоскости. Для них Украина лишь временная кормовая база, а их будущее — где-то в «цивилизованном мире», в который они намерены интегрироваться поодиночке.