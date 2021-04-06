Европа и США боятся укрепления России, поэтому «Северный поток - 2» для них просто повод для санкций. Об этом в интервью Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы из фракции «Единая Россия» Андрей Козенко

Несмотря на запугивания Вашингтона, Европа понимает, что зависит от российского газа, поэтому от интересов населения и этого природного ресурса она не откажется, сказал политик.

«Думаю, строительство «Северного потока — 2» гораздо шире, чем тема Украины. Это лишь предмет для манипуляций и повод для санкций», — полагает Козенко.

Замглавы МИД РФ объяснил усиление давления на «Северный поток – 2» со стороны США © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые не хотят сближения Евросоюза и России, а также намерены продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности, страны Прибалтики и Украина.

На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.