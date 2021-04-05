Владимир Зеленский стал президентом на волне абсолютного доверия к нему, но за время своего правления так ничего не сделал, сказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Украина.ру

Зеленский подобрал для себя такую команду, которая не делает ничего полезного для страны, а только выполняет приказы западных «друзей». При этом Запад используют Украину против России, полагает экс-премьер-министр.

«С Зеленским всё понятно, при президенте Зеленском, сколько он будет исполнять свои полномочия, никакого мира не будет. Это уже совершенно ясно», — сказал Азаров.

Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес эффектную речь и дал множество обещаний гражданам Украины.

Ни одно них не было и не будет выполнено, сказал заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.

По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, минские договоренности не соблюдаются, экономика всё также в руинах. Президенту нет дела до своей страны, сообщил эксперт.