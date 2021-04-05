Президент Белоруссии Александр Лукашенко 5 апреля заявил об идущей информационной войне, передает belta.by

Лукашенко ввел ответные санкции против иностранцев © president.gov.by

Лукашенко заверил, что тщательно подбирает кандидатов на должности, на которых надо противодействовать соответствующим вызовам.

«Подбираем, выкристаллизовывая из общества. Наверное, из тысяч человек одного», — сказал он.

В Белоруссии с августа прошлого года идут протесты с требованием отставки Лукашенко и проведения новых выборов. Сам глава государства утверждает, что за происходящим стоит Запад.