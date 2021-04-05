Ответ России на санкции Украины будет соответствовать российским интересам. Об этом 5 апреля сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости

«Вы знаете, что принцип взаимности никто не отменял, безусловно, российская сторона будет реагировать таким образом и так, чтобы это лучше всего соответствовало нашим собственным интересам», — заявил Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что в отношениях с Украиной скоро не останется места «и для первых шагов, и для шагов на основе взаимности», и стороны «разорвут вообще все, что есть». Поэтому, подчеркнул он, новости об очередных санкциях можно воспринимать только с глубоким сожалением.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о новых экономических санкциях. Ограничения подразумевают блокировку активов на территории Украины, ограничение торговых и финансовых операций, запрет на вывод активов за пределы страны и операции с ценными бумагами.

Помимо Россотрудничества, санкции коснулись еще 10 компаний из РФ. В списке российская грузовая компания «Волга-Днепр», 322-й авиационный ремонтный завод, 514-й авиационный завод, Севастопольский агрегатный завод, Центр судоремонта «Дальзавод», «Севмормаш-2М», «Снабком», завод «Спецагрегат», завод «Молот-механика», специальная производственно-техническая база «Звездочка».