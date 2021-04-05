По мнению главы ДНР, шансы избежать войны крайне малы.
Он отметил, что ДНР и ЛНР делают максимум возможного, чтобы разрешить конфликт политическим способом. Однако, по его словам, Киев настроен совершенно иначе.
«Физические возможности такие со стороны Украины есть, технические тоже. У Украины для этого все готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим», — сказал Пушилин.
Также глава ДНР заявил, что в республике разрабатывают различные варианты действий на случай обострения.
Ранее после применения украинскими силовиками беспилотника со взрывным устройством в Донбассе погиб ребенок и получила ранения женщина.
На днях Верховная Рада приняла постановление по поводу эскалации ситуации в Донбассе. Она возложила ответственность за ситуацию на Россию.