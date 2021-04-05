Украина может предпринять попытку нарушить перемирие и атаковать Донбасс. Об этом глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сказал в эфире канала «Россия 24» 5 апреля

По мнению главы ДНР, шансы избежать войны крайне малы.

Он отметил, что ДНР и ЛНР делают максимум возможного, чтобы разрешить конфликт политическим способом. Однако, по его словам, Киев настроен совершенно иначе. Андрей Козенко: Россия поддерживает и будет поддерживать ДНР и ЛНР © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Физические возможности такие со стороны Украины есть, технические тоже. У Украины для этого все готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим», — сказал Пушилин.

Также глава ДНР заявил, что в республике разрабатывают различные варианты действий на случай обострения.

Ранее после применения украинскими силовиками беспилотника со взрывным устройством в Донбассе погиб ребенок и получила ранения женщина.

На днях Верховная Рада приняла постановление по поводу эскалации ситуации в Донбассе. Она возложила ответственность за ситуацию на Россию.