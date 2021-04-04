Украинские дипломаты и Офис президента «активно работают» над организацией встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила в интервью «Радио Свобода»* 3 апреля

Позвонил мне, позвонил! Что пишут в соцсетях о первом разговоре Зеленского с Байденом © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

При этом посол отметила, что встреча президентов зависит, в частности, от ситуации с COVID-19.

В пятницу, 2 апреля, Зеленский и Байден провели телефонный разговор. Это был первый диалог Байдена с Зеленским после его вступления в должность президента США. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили ситуацию в Донбассе, борьбу с коррупцией на Украине и пандемию коронавируса.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента