«И я активно, и министерство, и Офис президента работают над организацией визитов, как наших визитов в США разного уровня, безусловно, визита президента, как так же приглашения для высокопоставленных американских чиновников и, безусловно, президента посетить Украину», — заявила она.
При этом посол отметила, что встреча президентов зависит, в частности, от ситуации с COVID-19.
В пятницу, 2 апреля, Зеленский и Байден провели телефонный разговор. Это был первый диалог Байдена с Зеленским после его вступления в должность президента США. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили ситуацию в Донбассе, борьбу с коррупцией на Украине и пандемию коронавируса.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента