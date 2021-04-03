Тут вопрос не только гуманитарной помощи, но еще и приоритетов России как государства, в том числе защиты прав граждан РФ, пусть и находящихся за пределами страны, сообщил эксперт.
«Наверно, если поискать, найдутся и выгоды, но принципиальная позиция поддержки Донбасса, транслируемая высшим политическим руководством страны, исходит не из выгод, а из того, что людям надо помочь, и мы этим людям должны помочь», — сказал Асафов.
12 мая 2014 года состоялся референдум, в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской народных республик.
После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.
Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.
По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.