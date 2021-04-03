После них Украина устроила настоящую истерику, в результате которой тут же последовал звонок американского министра обороны в Киев со словами о том, что Америка «своих не бросает», сообщил представитель ЛНР.
«В любом случае эти переговоры — это сильный удар, который если не разрушил, то дал трещину в иллюзии, что весь цивилизованный Запад поддерживает и будет стоять горой за нынешний киевский режим», — сказал Мирошник.
20 мая 2019 года состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес эффектную речь и дал множество обещаний гражданам Украины.
Ни одно из них не было и не будет выполнено, сказала заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.
По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, Минские договоренности не соблюдаются, экономика все так же в руинах. Президенту нет дела до своей страны, сообщил эксперт.