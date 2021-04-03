Переговоры лидеров стран, входящих в «нормандскую четверку», которые состоялись 30 марта без участия Украины, вызвали невиданный переполох в Киеве. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник

После них Украина устроила настоящую истерику, в результате которой тут же последовал звонок американского министра обороны в Киев со словами о том, что Америка «своих не бросает», сообщил представитель ЛНР.

«В любом случае эти переговоры — это сильный удар, который если не разрушил, то дал трещину в иллюзии, что весь цивилизованный Запад поддерживает и будет стоять горой за нынешний киевский режим», — сказал Мирошник.

В Киеве новая версия. Нормандская четверка вообще не подписывала никаких документов © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес эффектную речь и дал множество обещаний гражданам Украины.

Ни одно из них не было и не будет выполнено, сказала заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.

По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, Минские договоренности не соблюдаются, экономика все так же в руинах. Президенту нет дела до своей страны, сообщил эксперт.