В Запорожье правоохранители готовы передать в суд дело в отношении женщины, которая хотела сдать сына «в аренду» мошенникам. Об этом сообщается на сайте пресс-службы полиции Запорожской области 1 апреля

Досудебное расследование по факту торговли людьми завершено, дело вскоре должны начать рассматривать в суде. Жительницу Запорожья задержали в декабре 2020 года сотрудники Управления миграционной полиции совместно со следователями главка. Дети на продажу: как Украина меняет своё будущее на деньги © AP, Efrem Lukatsky

Женщина договорилась с незнакомцем, что передаст ему своего 12-летнего сына для занятий попрошайничеством. За это ей пообещали выплачивать 600 гривен в день.

«Под процессуальным руководством областной прокуратуры задокументировали факт получения 53-летней женщиной денег за передачу 12-летнего сына «покупателю», — говорится в сообщении.

Матери ребенка грозит наказание согласно ч. 3 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Это лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без нее. С декабря 2020 года она находится в СИЗО.