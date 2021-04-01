Депутат Верховной Рады Александра Устинова в электронной декларации за 2020 год среди прочего имущества отметила кота, собаку и «антикоррупционную» футболку. Документ опубликован на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК)

Звери указаны в разделе «Ценное движимое имущество». Это «котик-муркотик» по кличке Жорик и «собака — тапки-погрызака» Коди породы лабрадор.

Устинова отметила, что животные достались ее семье от семьи из Луганской области, которая «бежала от необъявленной войны за границу» и искала новых хозяев для своих питомцев. Лев чипированный: на Украине депутат внес царя зверей в декларацию © Саид Джавад/Instagram

«Маленький, мохнатый, мягкий. Мурлычет колыбельные по вечерам, утром поднимает лучше будильника, дерет коробки», — описала кота Устинова.

Кроме того, депутат «Голоса» задекларировала «первую на Украине майку Fuck corruption».

Помимо животных и футболки, в декларации Устиновой указан ее доход за год — 780 тыс. 724 грн, автомобиль Chevrolet Camaro, недвижимость в Киеве и Виннице, банковские счета и совместное с мужем имущество.

Ранее депутат Харьковского горсовета Саид Джавид внес в электронную декларацию на сайте НАПК африканского льва.