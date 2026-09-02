https://ukraina.ru/20260902/ukraina-prizvala-ikao-zapretit-polety-grazhdanskoy-aviatsii-nad-rossiey-1082972792.html
"Самооборона" в чужом небе: Украина требует запретить полёты гражданской авиации над Россией
"Самооборона" в чужом небе: Украина требует запретить полёты гражданской авиации над Россией - 02.09.2026 Украина.ру
"Самооборона" в чужом небе: Украина требует запретить полёты гражданской авиации над Россией
Киевский режим направил официальное обращение в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с требованием полностью прекратить полеты гражданских самолетов над территорией России. Соответствующее письмо направил генеральному секретарю ИКАО министр инфраструктуры Украины Николай Калашник, сообщает украинское издание "Зеркало недели"
2026-09-02T19:28
2026-09-02T19:28
2026-09-02T19:30
новости
россия
украина
киев
владимир зеленский
оон
минтранс
главное
главные новости
авиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/02/1071054810_0:70:1352:831_1920x0_80_0_0_9c527dca293c50ba0d528996bbb5ca27.jpg
В своем послании Калашник заявил, что нахождение гражданских воздушных судов в воздушном пространстве РФ может нести "особо высокие риски". Он призвал ИКАО побудить авиационные власти, провайдеров аэронавигационного обслуживания и работающие в России авиакомпании принять меры по обеспечению безопасности, вплоть до введения полного запрета на полеты для государств-членов организации .В письме украинская сторона ссылается на "неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН", утверждая, что вынуждена реагировать на "российские террористические воздушные атаки" .Ранее Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором предупредил иностранные авиакомпании о "небезопасности" полетов над Россией и фактически пригрозил "закрыть небо". Президент России Владимир Путин назвал эти угрозы "заявкой на государственный терроризм" и заявил, что Россия найдет чем ответить в случае попыток Киева реализовать их на практике. Глава Минтранса РФ Андрей Никитин ранее заверил, что российские авиационные службы готовы к любым вызовам и постоянно совершенствуют меры безопасности полетов и аэропортов.Также материал по теме: "Шутки про УГИЛ оказались не шутками. Почему Зеленский грозит сбивать гражданские самолеты" на сайте Украина.ру.
россия
украина
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/02/1071054810_76:0:1276:900_1920x0_80_0_0_5e9994f29890bdd53467371182ae2379.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, киев, владимир зеленский, оон, минтранс, главное, главные новости, авиация, бпла, терроризм, новости россии, новости россии и украины, новости сво россия, новости сво
Новости, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, ООН, Минтранс, главное, Главные новости, авиация, БПЛА, терроризм, новости России, новости России и Украины, новости СВО Россия, новости СВО
"Самооборона" в чужом небе: Украина требует запретить полёты гражданской авиации над Россией
19:28 02.09.2026 (обновлено: 19:30 02.09.2026)
Киевский режим направил официальное обращение в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с требованием полностью прекратить полеты гражданских самолетов над территорией России. Соответствующее письмо направил генеральному секретарю ИКАО министр инфраструктуры Украины Николай Калашник, сообщает украинское издание "Зеркало недели"
В своем послании Калашник заявил, что нахождение гражданских воздушных судов в воздушном пространстве РФ может нести "особо высокие риски". Он призвал ИКАО побудить авиационные власти, провайдеров аэронавигационного обслуживания и работающие в России авиакомпании принять меры по обеспечению безопасности, вплоть до введения полного запрета на полеты для государств-членов организации .
В письме украинская сторона ссылается на "неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН", утверждая, что вынуждена реагировать на "российские террористические воздушные атаки" .
Ранее Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором предупредил иностранные авиакомпании о "небезопасности" полетов над Россией и фактически пригрозил "закрыть небо".
Президент России Владимир Путин назвал эти угрозы "заявкой на государственный терроризм" и заявил, что Россия найдет чем ответить в случае попыток Киева реализовать их на практике.
Глава Минтранса РФ Андрей Никитин ранее заверил, что российские авиационные службы готовы к любым вызовам и постоянно совершенствуют меры безопасности полетов и аэропортов.