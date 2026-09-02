"Самооборона" в чужом небе: Украина требует запретить полёты гражданской авиации над Россией - 02.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260902/ukraina-prizvala-ikao-zapretit-polety-grazhdanskoy-aviatsii-nad-rossiey-1082972792.html
"Самооборона" в чужом небе: Украина требует запретить полёты гражданской авиации над Россией
"Самооборона" в чужом небе: Украина требует запретить полёты гражданской авиации над Россией - 02.09.2026 Украина.ру
"Самооборона" в чужом небе: Украина требует запретить полёты гражданской авиации над Россией
Киевский режим направил официальное обращение в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с требованием полностью прекратить полеты гражданских самолетов над территорией России. Соответствующее письмо направил генеральному секретарю ИКАО министр инфраструктуры Украины Николай Калашник, сообщает украинское издание "Зеркало недели"
2026-09-02T19:28
2026-09-02T19:30
новости
россия
украина
киев
владимир зеленский
оон
минтранс
главное
главные новости
авиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/02/1071054810_0:70:1352:831_1920x0_80_0_0_9c527dca293c50ba0d528996bbb5ca27.jpg
В своем послании Калашник заявил, что нахождение гражданских воздушных судов в воздушном пространстве РФ может нести "особо высокие риски". Он призвал ИКАО побудить авиационные власти, провайдеров аэронавигационного обслуживания и работающие в России авиакомпании принять меры по обеспечению безопасности, вплоть до введения полного запрета на полеты для государств-членов организации .В письме украинская сторона ссылается на "неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН", утверждая, что вынуждена реагировать на "российские террористические воздушные атаки" .Ранее Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором предупредил иностранные авиакомпании о "небезопасности" полетов над Россией и фактически пригрозил "закрыть небо". Президент России Владимир Путин назвал эти угрозы "заявкой на государственный терроризм" и заявил, что Россия найдет чем ответить в случае попыток Киева реализовать их на практике. Глава Минтранса РФ Андрей Никитин ранее заверил, что российские авиационные службы готовы к любым вызовам и постоянно совершенствуют меры безопасности полетов и аэропортов.Также материал по теме: "Шутки про УГИЛ оказались не шутками. Почему Зеленский грозит сбивать гражданские самолеты" на сайте Украина.ру.
россия
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/02/1071054810_76:0:1276:900_1920x0_80_0_0_5e9994f29890bdd53467371182ae2379.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, киев, владимир зеленский, оон, минтранс, главное, главные новости, авиация, бпла, терроризм, новости россии, новости россии и украины, новости сво россия, новости сво
Новости, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, ООН, Минтранс, главное, Главные новости, авиация, БПЛА, терроризм, новости России, новости России и Украины, новости СВО Россия, новости СВО

"Самооборона" в чужом небе: Украина требует запретить полёты гражданской авиации над Россией

19:28 02.09.2026 (обновлено: 19:30 02.09.2026)
 
© РИА НовостиСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
Киевский режим направил официальное обращение в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с требованием полностью прекратить полеты гражданских самолетов над территорией России. Соответствующее письмо направил генеральному секретарю ИКАО министр инфраструктуры Украины Николай Калашник, сообщает украинское издание "Зеркало недели"
В своем послании Калашник заявил, что нахождение гражданских воздушных судов в воздушном пространстве РФ может нести "особо высокие риски". Он призвал ИКАО побудить авиационные власти, провайдеров аэронавигационного обслуживания и работающие в России авиакомпании принять меры по обеспечению безопасности, вплоть до введения полного запрета на полеты для государств-членов организации .
В письме украинская сторона ссылается на "неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН", утверждая, что вынуждена реагировать на "российские террористические воздушные атаки" .
Ранее Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором предупредил иностранные авиакомпании о "небезопасности" полетов над Россией и фактически пригрозил "закрыть небо".
Президент России Владимир Путин назвал эти угрозы "заявкой на государственный терроризм" и заявил, что Россия найдет чем ответить в случае попыток Киева реализовать их на практике.
Глава Минтранса РФ Андрей Никитин ранее заверил, что российские авиационные службы готовы к любым вызовам и постоянно совершенствуют меры безопасности полетов и аэропортов.
Также материал по теме: "Шутки про УГИЛ оказались не шутками. Почему Зеленский грозит сбивать гражданские самолеты" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийООНМинтрансглавноеГлавные новостиавиацияБПЛАтерроризмновости Россииновости России и Украиныновости СВО Россияновости СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:51Российский дипломат отверг обвинения в причастности РФ к инциденту с БПЛА в Лейпциге
20:28Сейчас завершается последняя стадия конфликта: Ищенко сформулировал понятие победы России
20:11В ООН выразили обеспокоенность из-за угроз Зеленского российской авиации
20:01Ритуальное нападение оккультистов и неоязычников: что на самом деле произошло в Святогорской лавре
19:472 сентября 2026 года, вечерний эфир
19:28"Самооборона" в чужом небе: Украина требует запретить полёты гражданской авиации над Россией
18:57"Россия больше не стратегический партнёр" и "Путин нас победил": Пашинян пытается усидеть на двух стульях
18:36Дети и жертвы: европейские дипломаты на Генссамблее ООН сказали про Украину правду, но упустили главное
18:20Святые горы Донбасса вернулись на Родину: российская армия освободила Святогорск
18:17Рогов призвал международные структуры дать оценку угрозам Зеленского
18:08Россия и Китай развивают партнёрство, ГУР и СБУ устроили перестрелку. Итоги 2 сентября
17:592 сентября 2026 года, утренний эфир
17:17"СБУ – ГУР – 2:0": война спецслужб Зеленского обернулась кровью на улицах Киева
16:19Будущего нет. Зеленский оставляет Украину без людей и земли
16:16Террористическая атака ВСУ на Белгородчину: один погибший, двое раненых, в том числе ребенок
16:00В-2: по-прежнему актуальный символ Победы
15:56Сексот не умеет говорить слово "нет": о КГБ, Украине и моих допросах
15:20Федоров мог нарушить антикоррупционное законодательство — нардеп
15:18"На фронт попадают всего 2%": украинцев шокировали темпы мобилизации
15:00Роман Гусаров: России надо готовиться к тому, что ВСУ могут ударить по пассажирским терминалам аэропортов
Лента новостейМолния