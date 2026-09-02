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"Самооборона" в чужом небе: Украина требует запретить полёты гражданской авиации над Россией

"Самооборона" в чужом небе: Украина требует запретить полёты гражданской авиации над Россией - 02.09.2026 Украина.ру

"Самооборона" в чужом небе: Украина требует запретить полёты гражданской авиации над Россией

Киевский режим направил официальное обращение в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с требованием полностью прекратить полеты гражданских самолетов над территорией России. Соответствующее письмо направил генеральному секретарю ИКАО министр инфраструктуры Украины Николай Калашник, сообщает украинское издание "Зеркало недели"

2026-09-02T19:28

2026-09-02T19:28

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В своем послании Калашник заявил, что нахождение гражданских воздушных судов в воздушном пространстве РФ может нести "особо высокие риски". Он призвал ИКАО побудить авиационные власти, провайдеров аэронавигационного обслуживания и работающие в России авиакомпании принять меры по обеспечению безопасности, вплоть до введения полного запрета на полеты для государств-членов организации .В письме украинская сторона ссылается на "неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН", утверждая, что вынуждена реагировать на "российские террористические воздушные атаки" .Ранее Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором предупредил иностранные авиакомпании о "небезопасности" полетов над Россией и фактически пригрозил "закрыть небо". Президент России Владимир Путин назвал эти угрозы "заявкой на государственный терроризм" и заявил, что Россия найдет чем ответить в случае попыток Киева реализовать их на практике. Глава Минтранса РФ Андрей Никитин ранее заверил, что российские авиационные службы готовы к любым вызовам и постоянно совершенствуют меры безопасности полетов и аэропортов.Также материал по теме: "Шутки про УГИЛ оказались не шутками. Почему Зеленский грозит сбивать гражданские самолеты" на сайте Украина.ру.

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