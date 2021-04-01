По его словам, большого наступления с целью ликвидации республик Донбасса не будет, потому что эта ситуация не выгодна ни для Украины, ни для её западных хозяев, поскольку Россия вступится за республики, и Украина потерпит поражение.
«Всё равно для Украины ситуация будет такая же, они будут ждать, пока Россия не окажется во внутреннем раздрае или тяжёлом положении, когда она не сможет оказать реальной поддержки, либо будет какое-то вмешательство со стороны НАТО, которое нейтрализует возможности России. Только в этих случаях, я думаю, они всерьёз пойдут, но это не исключает какие-то крупные операции с прорывом», — полагает эксперт.
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С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.