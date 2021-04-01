Сейчас ВСУ в Донбассе проводят репетицию серьёзного наступления, но это может быть репетиция с боем, то есть с какой-то крупной операцией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический социолог, один из авторов доктрины «Русский Донбасс» Сергей Баранов

Сергей Михеев: Развитие России без конфликта с Западом невозможно © РИА Новости, Александр Натрускин

«Всё равно для Украины ситуация будет такая же, они будут ждать, пока Россия не окажется во внутреннем раздрае или тяжёлом положении, когда она не сможет оказать реальной поддержки, либо будет какое-то вмешательство со стороны НАТО, которое нейтрализует возможности России. Только в этих случаях, я думаю, они всерьёз пойдут, но это не исключает какие-то крупные операции с прорывом», — полагает эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.