Каждое заседание представители ДНР задают украинской стороне вопрос, когда будет прекращено уголовное преследование, т.е. «процессуальная очистка» 50 человек, освобожденных из украинских тюрем в рамках обмена, сказала Никонорова.
«Мы знаем, что вот уже месяц бумаги об осуществлении данной «очистки» лежат на столе у президента Украины. То есть всего лишь одна подпись отделяет от реального прогресса по этому направлению», — сказала Никонорова.
По ее словам, такие действия демонстрируют, «кто именно противодействует освобождению от уголовного преследования данных граждан и не стремится выполнять обязательства Украины».
Последний раз обмен пленными в Донбассе прошел в апреле 2020 года. ДНР передала Украине девять человек, получила 10.
В 2019-2020, Республике был выдан 71 удерживаемый, однако Киев, как неоднократно заявляли в ДНР, проигнорировал процедуру процессуальной очистки 50 освобождённых: не снял с них обвинения и не прекратил их уголовное преследование.