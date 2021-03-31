Президент Украины Владимир Зеленский специально затягивает освобождение от уголовного преследования 50 граждан ДНР вопреки подписанным Киевом договоренностям. Об этом заявила полномочный представитель Донецкой народной республики в Контактной группе, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова

Каждое заседание представители ДНР задают украинской стороне вопрос, когда будет прекращено уголовное преследование, т.е. «процессуальная очистка» 50 человек, освобожденных из украинских тюрем в рамках обмена, сказала Никонорова.

«Мы знаем, что вот уже месяц бумаги об осуществлении данной «очистки» лежат на столе у президента Украины. То есть всего лишь одна подпись отделяет от реального прогресса по этому направлению», — сказала Никонорова.

По ее словам, такие действия демонстрируют, «кто именно противодействует освобождению от уголовного преследования данных граждан и не стремится выполнять обязательства Украины».

Глава МИД ДНР Никонорова упрекнула Кулебу в отрыве от реальности © mid-dnr.su | mid-dnr.su | Перейти в фотобанк

В 2019-2020, Республике был выдан 71 удерживаемый, однако Киев, как неоднократно заявляли в ДНР, проигнорировал процедуру процессуальной очистки 50 освобождённых: не снял с них обвинения и не прекратил их уголовное преследование.