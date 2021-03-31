Экс-депутат Черкасского горсовета заказал убийство заместителя мэра города. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины

«Депутат городского совета из-за личной неприязни запланировал организовать убийство заместителя Черкасского городского председателя и заказал его выполнение другому лицу», — говорится в сообщении.

Комик, ведущий, властелин Черкасской области. Кто возглавит край Шевченко © Facebook, Олександр Скічко

Имена депутата и чиновника не сообщается.

Бывшему депутату Черкасского горсовета грозит от десяти до пятнадцати лет тюрьмы или пожизненное заключение.