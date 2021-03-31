«Депутат городского совета из-за личной неприязни запланировал организовать убийство заместителя Черкасского городского председателя и заказал его выполнение другому лицу», — говорится в сообщении.
Во время встречи со знакомым он сообщил о своих намерениях и попросил подыскать человека, который был бы согласен совершить убийство за денежное вознаграждение в сумме ориентировочно $1500, которая в дальнейшем была увеличена до $2500.
Имена депутата и чиновника не сообщается.
Бывшему депутату Черкасского горсовета грозит от десяти до пятнадцати лет тюрьмы или пожизненное заключение.