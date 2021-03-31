Депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко пожаловалась спикеру парламента Дмитрию Разумкову, что недовольна рассадкой депутатов и поведением фракции «Слуга народа». Об этом 31 марта она заявила в Facebook

«Деградация парламента»: украинские депутаты устроили потасовку из-за микрофона © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Впервые имеем рассадку, когда сектор перед трибуной занят исключительно представителями одной партии, все оппозиции на галерке. Все предыдущие созывы парламента каждая фракция имела места возле трибуны… Когда выступают представители нашей фракции, их прерывает непрерывный крик, агрессия, хамство, грубость депутатов монобольшинства», — объяснила депутат.

По ее словам, это невозможные условия, которые не дают сосредоточиться и доносить позицию.

Также депутат призвала спикера и президиум обеспечить равные права для всех парламентариев, включая оппозиционных.

Ранее Геращенко также заявила, что пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель профессионально непригодна. По словам Геращенко, Мендель позволяет себе оценки других политиков. Мендель, в свою очередь, раскритиковала экс-главу государства Петра Порошенко. Она назвала его «подлым и опасным человеком, который пользуется очень грязными инструментами».