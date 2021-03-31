Президент Венесуэлы Николас Мадуро 30 марта обвинил Запад в «атаке зависти» на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», передает РИА Новости

Президент Венесуэлы заговорил на русском после прививки «Спутником V» © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

По его словам, вместо того чтобы открыться России, весь Запад начал атаку на Москву.

Венесуэльский лидер также поблагодарил Россию за поставки «Спутник V» в латиноамериканскую страну.

В начале марта Мадуро привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». После вакцинации глава государства рассказал, что у него не было серьезных побочных эффектов, и он хорошо себя чувствовал.