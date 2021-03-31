Он заявил, что западные страны завидуют России, так как она в рекордные сроки произвела самую сильную и безопасную вакцину в мире.
По его словам, вместо того чтобы открыться России, весь Запад начал атаку на Москву.
Венесуэльский лидер также поблагодарил Россию за поставки «Спутник V» в латиноамериканскую страну.
В начале марта Мадуро привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». После вакцинации глава государства рассказал, что у него не было серьезных побочных эффектов, и он хорошо себя чувствовал.