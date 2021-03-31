Вооруженным силам народных республик Донбасса отступать некуда, за ними жизни родных, а украинской армии поставлена задача просто зачистить территорию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Александр Жилин

По словам Жилина, армия Украины хорошо обучена и вооружена, но главной ее мотивацией стало мародёрство. ВСУ пользуются символикой СЦКК для подвоза боеприпасов — ДНР © Facebook, Операція об'єднаних сил

«Почему мародёрство? А идеи нету. Люди же видят, что им говорят "Україна це Європа!", "Україна понад усе!" ("Украина превыше всего!" — Ред.), а что ж понад усе, если люди всё беднеют, а олигархи всё толстеют. Народ же всё это видит. Согласитесь, кому нужно отправлять сына, папу, внука на войну неизвестно ради чего», — сказал эксперт.

При этом Донбасс имеет гораздо более высокую мотивацию, поскольку там нет альтернативы, отметил Жилин.

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