По словам Жилина, армия Украины хорошо обучена и вооружена, но главной ее мотивацией стало мародёрство.
«Почему мародёрство? А идеи нету. Люди же видят, что им говорят "Україна це Європа!", "Україна понад усе!" ("Украина превыше всего!" — Ред.), а что ж понад усе, если люди всё беднеют, а олигархи всё толстеют. Народ же всё это видит. Согласитесь, кому нужно отправлять сына, папу, внука на войну неизвестно ради чего», — сказал эксперт.
При этом Донбасс имеет гораздо более высокую мотивацию, поскольку там нет альтернативы, отметил Жилин.
Полностью интервью можно прочитать здесь.