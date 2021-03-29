По словам представителя республики, разведка ДНР отмечает регулярное появление Зил-131 белого цвета с символикой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Автомобиль появлялся на позициях ВСУ накануне обстрелов территории ДНР, в том числе окраин Донецка 26 марта.
«По имеющейся у нас информации, командование оперативно-тактической группировки "Восток" использует грузовой автомобиль с эмблемой СЦКК для подвоза боеприпасов к тяжелому вооружению на позиции боевиков», — рассказал представитель ДНР.
С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.