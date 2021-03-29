Командование оперативно-тактической группировки «Восток» ВСУ использует грузовой автомобиль с эмблемой СЦКК для подвоза боеприпасов к тяжелому вооружению на позиции украинских силовиков. Об этом 29 марта сообщило Управление Народной милиции ДНР

Путь к войне. Киев отказался от предложений Москвы по Донбассу © Facebook, Операція об'єднаних сил

Автомобиль появлялся на позициях ВСУ накануне обстрелов территории ДНР, в том числе окраин Донецка 26 марта.

«По имеющейся у нас информации, командование оперативно-тактической группировки "Восток" использует грузовой автомобиль с эмблемой СЦКК для подвоза боеприпасов к тяжелому вооружению на позиции боевиков», — рассказал представитель ДНР.

С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.