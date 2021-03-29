Если Российский культурный центр закроют в Киеве, он появится в других городах. Об этом написал глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем Telegram-канале 29 марта

Примаков подчеркнул, что Украинский культурный центр в Москве никто не закрывал.

По его словам, никто не мешает украинской власти «самой себя выпороть» и закрыть культурный центр за чтение стихов Шевченко. Примаков добавил, что в таком случае российские культурные центры появятся в других городах, «необязательно тех же самых, где есть СБУ и ВСУ с СНБУ». «Дерзкое посягательство»: МИД Украины возмутился «российско-украинским» поэтом Шевченко © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Я искренне уважаю украинцев как народ. И Шевченко тоже. Но отчего я должен хоть в грош ставить этих безумных людей, которые над этим украинским народом ежедневно издеваются?» — написал он.

Ранее МИД Украины назвало дерзким посягательством на украинские культурные ценности проведение Российским культурным центром мероприятия под названием «Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти российско-украинского поэта Тараса Шевченко».

Также министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что СНБО должен рассмотреть вопрос о продолжении деятельности Российского культурного центра на Украине.